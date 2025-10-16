Garanti BBVA Emeklilik, müşteri beklentileri ve piyasa dinamiklerinden aldığı ilhamla fon portföyünü genişletiyor. Gümüş Fon Sepeti EYF; altın, döviz ve hisse senedi gibi fonlarının yanına eklenerek yatırımcılara daha dengeli ve çeşitlendirilmiş fon dağılımı oluşturma fırsatı veriyor. Bu sayede katılımcılar, emeklilik birikimlerini uzun vadede gümüş piyasalarındaki gelişmelere göre değerlendirme imkânına kavuşuyor.

Fon, portföyünün en az yüzde 80’ini gümüşe dayalı yerli/yabancı yatırım fonu katılma payları ve gümüş bazlı endeksleri takip eden borsa yatırım fonlarına yönlendiriyor. Böylece hem gümüş piyasasındaki fiyat değişimlerinden hem de döviz hareketlerinden yararlanma potansiyeli yaratıyor.

Finansal sağlığa katkı

Yatırımların farklı piyasalara dağıtılması riski dengeleyerek finansal sağlığın güçlenmesine destek oluyor. Gümüş Fon Sepeti EYF, katılımcılar için önemli bir alternatif oluşturuyor.

7 Ekim itibarıyla Garanti BBVA Emeklilik kanallarından ve 10 Ekim itibarıyla BEFAS platformu üzerinden GGJ kodu ile fon alım satımı gerçekleştirilebilmektedir. Bu sayede hem Garanti BBVA Emeklilik müşterileri hem de diğer emeklilik şirketlerinde sözleşmesi olan katılımcılar fon dağılımlarında bu fona yer verebilir, yatırımlarını çeşitlendirebilirler. Garanti BBVA Emeklilik, mevcut ve potansiyel tüm katılımcıları uzun vadeli birikim hedefleri kapsamında yatırım yapmak üzere yeni fonunu değerlendirmeye davet ediyor.