Bayraktar, 2024 vergilendirme döneminde 2 milyar 767 milyon 587 bin TL gelir vergisi ödeyerek ülke tarihinin en yüksek bireysel vergi ödemelerinden birine imza attı.

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından açıklanan verilere göre, ilk iki sırayı Baykar yöneticileri aldı. Selçuk Bayraktar’ın ardından Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, 2 milyar 528 milyon 619 bin TL ile ikinci sırada yer aldı. İki kardeşin toplam vergi katkısı 5 milyar 296 milyon TL’yi buldu.

Üst üste 4. Kez Zirvedeler

Baykar yöneticileri, 2021 yılından bu yana aralıksız şekilde en çok gelir vergisi ödeyen isimler arasında yer aldı. Son dört yılda zirvedeki yerlerini koruyan Bayraktar kardeşlerin ödediği vergi tutarında da yaklaşık 18 katlık bir artış yaşandı. Bu artışın temelinde, Baykar’ın hızla büyüyen ihracat başarısı bulunuyor.

Baykar’ın 2024 Cirosunun %90’ı İhracattan

Savunma sanayisinin lider ihracatçılarından olan Baykar, 2024 yılında gerçekleştirdiği 1,8 milyar dolarlık ihracatla tüm sektörlerde en çok ihracat yapan ilk 10 firma arasında yer aldı. Şirketin cirosunun %90’ı yurt dışı satışlardan oluştu.

Listenin Devamı: Koç ve Ilıcak da İlk 10’da

Listenin dördüncü sırasında Koç Holding Şeref Başkanı Mustafa Rahmi Koç yer alırken, 757 milyon 755 bin TL vergi tahakkuku ile dikkat çekti. Onuncu sırada ise Rönesans Holding Onursal Başkanı Erman Ilıcak, 372 milyon 720 bin TL ile yer aldı. Listenin 3, 5, 6, 7, 8 ve 9’uncu sıralarındaki kişiler ise isimlerinin açıklanmasını istemedi.

Kurumlar Vergisi Lideri: Garanti Bankası

Kurumlar vergisi listesinde ise zirvede Garanti Bankası bulunuyor. Banka, 2024 yılı için 25 milyar 296 milyon 492 bin TL kurumlar vergisi beyan etti. Onu Ziraat Bankası (20 milyar 838 milyon TL) ve Kuveyt Türk Katılım Bankası (12 milyar 71 milyon TL) takip etti.

Vergi Rekorları, İhracat Başarısıyla Doğrudan İlişkili

Gelir vergisi sıralamasında özel sektör yöneticilerinin yer alması, Türkiye’de yüksek vergi katkısının büyük ölçüde üretim, teknoloji ve ihracatla ilişkili olduğunu bir kez daha gösteriyor. Savunma ve teknoloji alanında global ölçekte başarılar elde eden şirketlerin vergi listelerinde üst sıralarda yer alması dikkat çekiyor.