Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen 2025-2029 Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı Tanıtım Töreninde konuşan Erdoğan, kooperatiflerin ülke ekonomisindeki önemine dikkat çekerek yeni dönemde atılacak adımları sıraladı.

“Türkiye Kooperatifler Buluşması”nda konuşan Cumhurbaşkanı, Ahilik geleneğinin günümüzdeki yansımasının kooperatifler olduğunu vurguladı:

“Kooperatifçilik; birlikte üretme, birlikte kazanma felsefesiyle kişinin emeğini kolektif güce dönüştüren adil bir sistemdir. Kadın girişimciden genç çiftçiye kadar herkes bu çatı altında tek başına olduğundan daha güçlü hale geliyor” dedi.

Türkiye’de 6,5 milyondan fazla vatandaşın ortağı olduğu 62 bin kooperatif bulunduğunu hatırlatan Erdoğan, bu sayının Avrupa standartlarının altında olduğuna işaret ederek kooperatifçiliğin daha da yaygınlaştırılması gerektiğini belirtti.

2025-2029 Planı: Dijitalleşme ve Yeni Kooperatif Türleri

Erdoğan, açıklanan yeni strateji planının kooperatifçiliğe ivme kazandıracağını söyledi:

“Beş politika ekseni, iki amaç, altı hedef ve 23 faaliyetten oluşan bu plan; dijitalleşmeden mevzuat düzenlemelerine, kurumsal kapasitenin artırılmasından yeni kooperatif türlerine kadar birçok yeniliği kapsıyor.”

Kooperatiflerin ticari kapasitesini artırmaya yönelik desteklerin genişletildiğini belirten Erdoğan, KOPDES kapsamında bugüne kadar 772 kooperatife 110,5 milyon lira hibe verildiğini açıkladı. 2025 yılı başvuru sonuçlarının 22 Eylül’de açıklanacağını da duyurdu.

Müjde Üstüne Müjde

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kooperatifler için yeni finansman imkanlarını da tanıttı:

Destek programı başvuru süresi 5 yıldan 4 yıla indirildi.

Kredi Garanti Fonu bünyesinde yeni destek mekanizması kurulacak.

TESKOMB’un yatıracağı 100 milyon liralık fonla 3 milyar liralık kredi imkanı sağlanacak.

Kadın kooperatiflerinin barkod ve laboratuvar analiz ücretlerinde indirim yapılacak.

E-ticaret pazar yerlerinde kadın kooperatiflerine komisyon indirimi için protokol imzalanacak.

Engelli ve genç girişimciler için sosyal kooperatifçilik kanun taslağı hazırlanacak.

Büyük marketlerde kooperatif ürünlerine ayrılan raf oranının yüzde 1’den yüzde 2’ye çıkarılacağını belirten Erdoğan, “Kooperatiflerimizi daha verimli, sürdürülebilir ve rekabetçi hale getirmekte kararlıyız” dedi.

Cumhurbaşkanı, konuşmasının sonunda tüm esnaf ve girişimcileri “Türkiye Yüzyılı” hedefleri doğrultusunda dayanışmayı büyütmeye davet etti.