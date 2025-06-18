Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD) tarafından bu yıl 10’uncu kez düzenlenen ve her aşaması büyük bir heyecana sahne olan “Türkiye’de Yılın Otomobili 2025” yarışmasının kazananı, BYD’nin SEAL U modeli oldu. 64 OGD üyesi uzman otomotiv gazetecisinin oylarıyla toplamda 2690 puan alan SEAL U, yarışmayı birincilikle tamamladı.

OGD tarafından Rixos Tersane İstanbul’da düzenlenen “Türkiye’de Yılın Otomobili” final gecesi ve ödül töreninde ayrıca 4 farklı kategorideki birinciler de belli oldu. “Türkiye’de Yılın Otomobili” ödülünün yanı sıra; “Yılın Tasarımı”, “Yılın İnovatif Projesi”, “Yılın Basın Lansmanı” ve bu yıl ilk kez verilen “Yılın Premium Otomobili” ödülleri de sahiplerini buldu.

Türkiye otomotiv sektöründe gelenekselleşen yarışmada, otomotiv alanında uzman gazetecilerden oluşan OGD üyelerinin yaptığı seçimler sonucunda “Yılın Basın Lansmanı” ödülü Renault’nun Duster modeli için gerçekleştirdiği “Kendi Lansmanını Yap” konseptine verildi.

“Yılın Tasarımı” ödülüne Kia EV3 layık görülürken, “Yılın İnovatif Projesi” ödülü ise elektrikli saydamlığı değişen tavan teknolojisiyle Renault Rafale modelinin oldu. Bu yıl ilk kez yarışmaya dahil edilen “Yılın Premium Otomobili” kategorisinde ise Mercedes-Benz AMG GT ödülün sahibi oldu.

42 aday otomobil kıyasıya yarıştı

“Türkiye’de Yılın Otomobili” Yarışması’nın ilk etabında; 42 aday otomobil arasından jüri üyelerinin oylarıyla en fazla puan alan 7 otomobil finalde yer almaya hak kazandı. Finale kalan modeller “tasarım, yol tutuş, ergonomi, yakıt tüketimi, emisyon oranları, güvenlik, donanım seviyesi, fiyat-değer oranı” açısından önemli bir sınavdan geçirildi. “Yılın Otomobilini” belirleyen ikinci etapta ise olan “BYD SEAL U, JAECOO 7, Kia EV3, MINI Countryman, Opel Grandland, Peugeot 3008 ve Renault Duster” finale kalmaya hak kazanmıştı. Birinci seçilen BYD, SEAL U modeli için “Yılın Otomobili” logosunu bir yıl boyunca basın bülteni ve reklamlarında kullanabilecek.

“Türkiye’de Yılın Otomobili ödülü artık sektörde bir marka haline geldi”

OGD Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Sandık, ödül töreninde yaptığı konuşmada, “Bugün ‘Türkiye’de Yılın Otomobili’ ödül törenimizin 10’uncusunda sizlerle bir arada olmaktan büyük mutluluk ve gurur duyuyorum. Türkiye’de Yılın Otomobili ödülü artık sektörde bir referans noktası olmasının yanı sıra adeta bir marka haline geldi. Bu yılki yarışma şimdiye kadar gördüğümüz en çekişmeli yarışmalardan biriydi. Kıyasıya bir rekabet yaşandı ve tüm finalist otomobiller, kendi sınıflarında öne çıkan, iddialı modellerdi. Bu nedenle seçim yapmak bizim için oldukça zordu. Oylama sonucunda Türkiye’de Yılın Otomobili seçilen BYD markasını tebrik ediyorum.” dedi.

BYD Türkiye Genel Müdürü İsmail Ergun ise BYD SEAL U modelinin birinci olarak seçilmesinden sonra yaptığı konuşmada, şunları söyledi:

“Türkiye’de kısa sürede önemli başarılara imza attık. Bugün burada, değerli basın mensuplarının oylarıyla SEAL U modelimizin ‘Türkiye’de Yılın Otomobili’ seçilmiş olmasından büyük mutluluk ve gurur duyuyoruz. OGD’nin bu yıl 10’uncu kez bu organizasyonu gerçekleştirmesini de ayrıca tebrik ediyorum. Bu vesileyle hem bu değerli organizasyon için OGD’ye hem de bu modeli bu seviyeye getiren öncelikle müşterilerimize, sonra bayilerimize, sonra birlikte çalıştığım mesai arkadaşlarıma, herkese çok teşekkür ediyorum.”

“Türkiye’de Yılın Otomobili 2025”, ZF Aftermarket ana sponsorluğunda; arabam.com, Bridgestone ve Shell Helix Motor Yağları co-sponsorluğunda gerçekleşiyor.

Hangi otomobil kaç puan aldı?

1. BYD SEAL U 2690 puan

2. Kia EV3 2670 puan

3. Peugeot 3008 2390 puan

4. Renault Duster 2350 puan

5. Opel Grandland 2310 puan

6. MINI Countryman 2060 puan

7. JAECOO 7 1530 puan