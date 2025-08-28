Bir dizi temas için Eskişehir’e gelen Bakan Göktaş, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nde gerçekleştirilen çalıştaya katıldı. Programa Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan, AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak ve diğer protokol üyeleri de iştirak etti.

“Ortanca yaş 2100’de 60’a çıkabilir”

Türkiye’de demografik dönüşümün hızlandığını belirten Göktaş, düşen doğurganlık oranlarıyla birlikte yaş ortalamasının giderek arttığını vurguladı. Eskişehir’in doğurganlık hızının en düşük illerden biri olduğuna dikkat çeken Göktaş, şunları söyledi:

“Yaşlı nüfus oranımız yıldan yıla artıyor. Geldiğimiz noktada oran yüzde 10,6’ya ulaştı. Tahminlere göre 2040’ta bu oran yüzde 16’yı aşacak. Etkili tedbirler alınmazsa 2100 yılında Türkiye’de ortanca yaşın 60’a yükseleceği öngörülüyor. Bu dönüşüm, sağlık hizmetlerinden emeklilik sistemine, şehir planlamasından sosyal desteklere kadar yeni politikalar geliştirmemizi zorunlu kılıyor.”

Bakan Göktaş, özellikle evde bakım ve gündüz yaşam merkezleri gibi hizmetlerin çeşitlendirilmesi gerektiğini ifade ederek, yaşlıların aileleriyle birlikte yaşamalarını önceleyen politikaları güçlendirdiklerini dile getirdi.

“Aile büyüklerimizi hayatın merkezinde tutmalıyız”

2025’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle “Aile Yılı” ilan edildiğini hatırlatan Göktaş, “Aileyi güçlendirmek istiyorsak, önce aile büyüklerimize sahip çıkmalıyız. Büyüklerine hürmet eden, onları baş tacı yapan aile yapısı genç nesillere en güzel örnektir” dedi.

Eskişehir, Türkiye ortalamasının üzerinde

Çalıştayda konuşan Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy da şehirdeki demografik tabloya dikkat çekti. Türkiye genelinde ortanca yaş 34,4 iken, Eskişehir’de bu oranın 38,2 olduğunu belirten Aksoy, “Bu durum, yaşlılık politikalarının şekillendirilmesinde Eskişehir’in özel bir öneme sahip olduğunu gösteriyor” ifadelerini kullandı.

Program, kadınların el emeğiyle hazırladığı tablonun Bakan Göktaş’a takdim edilmesi ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.