Kripto paraların vergilendirilmesine yönelik yasal düzenlemenin yeni yılda Meclis'e getirileceği bildirildi.

Düzenlemeyle kripto varlıklar tanımlanacak ve belli sınırı geçen kazançlardan işlem vergisi alınacak.

Yapılacak düzenlemeyle, kripto varlıkların ne olduğu ve hangi kapsamda değerlendirileceği netleştirilecek.

ŞARTLAR GETİRİLECEK

Ayrıca, kripto para alım satımından elde edilen kazançların vergilendirilmesi için bir çerçeve oluşturulacak. Bu çerçevede, kazancın belirli bir sınırı geçmesi halinde vergi alınması planlanıyor.

Sabah'ın haberine göre düzenlemeyle, kripto paraların üzerinden kara para aklanmasının da önüne geçilmesi hedefleniyor. Bu kapsamda, kripto para borsalarına sermaye şartı getirilmesi ve kuruluş sürecinde teminat gösterilmesi gibi koruyucu adımlar atılması planlanıyor.

Düzenleme, kripto para sektöründe faaliyet gösteren şirketlere de önemli sorumluluklar getirecek.

Sektördeki şirketler, düzenlemede yer alacak ayrıntılara uymak zorunda kalacak. Bu ayrıntılar arasında, kripto para ihracı ve dağıtımı, alım satım kuralları, varlık saklama hizmeti gibi konular yer alacak.

DÜNYADA VERGİLENDİRME SİSTEMİ NASIL?

Dünya genelinde de kripto paralara yönelik vergilendirme uygulamaları yaygınlaşıyor. ABD ve Avrupa Birliği, kripto para alım satımından elde edilen kazançlara vergi uygulama kararı aldı. İsveç, yüzde 30'a kadar varan kesinti yaparken, Almanya 600 euro üzerindeki değerlere kazanç vergisi uyguluyor.

Rusya'da ise 5 milyon rublelik kazancın yüzde 13'ü kadar vergi alınıyor. Singapur, Brezilya, Finlandiya, Danimarka ve Bulgaristan gibi ülkelerde de kripto paralara yönelik vergilendirme uygulamaları mevcut.

Kaynak: Sabah Gazetesi