Vartur Emlak CEO’su Şerif Varlı, küresel jeopolitik gerilimler ve ekonomik dalgalanmaların emlak yatırımlarına etkisini değerlendirdi.İSTANBUL (İGFA) - Vartur Emlak CEO’su Şerif Varlı, küresel jeopolitik gerilimler ve ekonomik dalgalanmaların emlak yatırımlarına etkisini değerlendirdi. Artan enerji maliyetleri ve resesyon beklentileri yatırımcıyı güvenli, istikrarlı ve değerini koruyan pazarlara yönlendiriyor. Dubai’nin yükselişi dikkat çekerken, Türkiye konut piyasası hem yabancı hem yerli yatırımcı için fırsatlar barındırmaya devam ediyor.

Vartur Emlak CEO’su Şerif Varlı, küresel çapta yaşanan jeopolitik gerilimler, artan enerji maliyetleri ve ekonomik belirsizliklerin emlak piyasasına etkilerini değerlendirdi. Varlı’ya göre yatırımcılar, bu gelişmeler ışığında daha istikrarlı ve güvenli coğrafyalara yöneliyor.

“ABD ve Çin merkezli politik gerilimler, küresel ekonomik dengeleri etkiliyor. Bu durum, yatırımcıların kararlarını doğrudan şekillendiriyor. Jeopolitik riskler ve enerji maliyetlerindeki artış, yatırımcıları daha güvenli limanlara itiyor. Dubai, bu anlamda öne çıkan bir merkez. Gerek siyasi risklerden izole yapısı gerekse enerji ve iklim odaklı yaşam tarzıyla yatırımcılara güven veriyor,” diyen Varlı, Dubai’nin bu yılın ilk çeyreğinde geçen yıla kıyasla işlem hacminde %30,3, işlem sayısında ise %22,8 oranında artış yaşadığını belirtti. İlk üç ayda toplamda 38,85 milyar dolarlık işlem hacmine ulaşıldığını da ekledi.

KONUT, TÜRKİYE’DE HÂLÂ GÜVENLİ BİR LİMAN

Türkiye’de ise gayrimenkul yatırımlarının geleneksel olarak dövize karşı bir koruma aracı olarak görüldüğünü belirten Varlı, “Geçmişten bugüne konut her zaman yatırımcısını sevindirmiştir. Dövizdeki belirsizlikler ve faiz oranlarındaki artış kısa vadede talebi baskılasa da bu durumun geçici olduğunu düşünüyorum. Faizlerin makul seviyelere gerilemesiyle konut yeniden en çok tercih edilen yatırım aracı olacaktır,” dedi.

DÖVİZ BAZINDA KİRALAR ARTIYOR, GETİRİ YÜKSELİYOR

Varlı, Türkiye konut piyasasında döviz bazında fiyatların stabil seyrettiğini ancak kiraların döviz bazında yükseldiğini belirtti. “Bu gelişme, gayrimenkul yatırımcıları için kira dönüş oranlarını artırıyor. Yani yatırım yapan kişi için bu olumlu bir tablo” dedi.

YABANCI YATIRIMCI İÇİN İSTANBUL VE ANTALYA HÂLÂ CAZİP

İstanbul ve Antalya gibi şehirlerin yabancı yatırımcılar için hâlâ cazibesini koruduğunu belirten Varlı, yabancı yatırımcı profilini üçe ayırıyor: "Gelir ve kira getirisi odaklı yatırımcılar, vatandaşlık veya oturma izni hedefiyle gelenler ve tatil veya yaşam kalitesini artırmak isteyen bireyler."

Vatandaşlık için gereken yatırım miktarının 250 bin dolardan 400 bin dolara çıkarılması nedeniyle bu alandaki talebin azaldığını belirten Varlı, “Altın oturma izni gibi daha makul opsiyonlar sunulması bu ilgiyi yeniden artırabilir,” dedi.

TÜRKİYE’NİN KONUT PİYASASI DİĞER GELİŞEN ÜLKELERDEN AYRIŞIYOR

Gelişmekte olan ülkelerle karşılaştırıldığında Türkiye’nin konut piyasasının bazı benzerlikler taşısa da belirgin farklar da bulunduğunu vurgulayan Varlı, “Enflasyonun yüksek olması, konutun değer koruma aracı olarak görülmesi gibi ortak noktalar var. Ancak Türkiye’de hane halkının doğrudan konuta yönelmesi, finansmana erişim zorlukları ve regülasyon belirsizlikleri piyasayı ayrıştırıyor,” değerlendirmesini yaptı.

YABANCI YATIRIMCIDA VARLIK KORUMA EĞİLİMİ ARTIYOR

Küresel ekonomideki resesyon riskinin, Türkiye’deki yabancı yatırımcı profilini de etkilediğini belirten Varlı, “Kâr odaklı kurumsal yatırımcıların yerini, varlıklarını güvenli limanlarda tutmak isteyen bireysel yatırımcılar alıyor. Uzun vadeli getiri yerine varlık barındırma ve korunma eğilimi öne çıkıyor,” dedi.