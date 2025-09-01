GSYH 44,5 Trilyon TL’ye Ulaştı

Üretim yöntemine göre cari fiyatlarla GSYH, 2024’te bir önceki yıla göre yüzde 64,6 artarak 44 trilyon 587 milyar 225 milyon TL’ye ulaştı. Sektörel dağılıma bakıldığında en yüksek pay yüzde 16,8 ile imalat sanayine ait oldu. Bunu yüzde 13 ile toptan ve perakende ticaret ile motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı, yüzde 8,2 ile ulaştırma ve depolama sektörü izledi.

Kişi Başına GSYH 503 Bin TL Oldu

Kişi başına GSYH, 2024 yılında cari fiyatlarla 503 bin 76 TL olarak gerçekleşirken, ABD doları cinsinden 15 bin 325 dolar seviyesinde kaydedildi.

İnşaat Sektörü Zirvede

2024’te sektörler bazında en yüksek büyüme yüzde 9,9 ile inşaat sektöründe görüldü. Bunu yüzde 6,5 ile su temini, kanalizasyon ve atık yönetimi ile yüzde 6,2 ile toptan ve perakende ticaret sektörü izledi. En çok küçülen sektörler ise hanehalklarının işveren olarak faaliyetleri (%0,8), imalat sanayi (%0,5) ve ulaştırma ve depolama (%0,5) oldu.

Hanehalkı Harcamaları %4,3 Arttı

Yerleşik hanehalkı nihai tüketim harcamaları zincirlenmiş hacim endeksine göre yüzde 4,3 artarken, GSYH içindeki payı yüzde 54,0 oldu. Harcamalarda en yüksek pay, yüzde 21,7 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 15,9 ile ulaştırma ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlar gruplarında yoğunlaştı.

Devlet Harcamaları Azaldı, Yatırımlar Arttı

Devletin nihai tüketim harcamaları yüzde 0,8 azalırken, GSYH içindeki payı yüzde 14,5 olarak gerçekleşti. Gayrisafi sabit sermaye oluşumu ise yüzde 2,7 artarak toplam GSYH içinde yüzde 31,3 pay aldı.

İhracat Küçük Artış, İthalat Düştü

2024 yılında mal ve hizmet ihracatı yüzde 0,1 artış gösterirken, ithalat yüzde 4,4 geriledi. Cari GSYH bileşenleri içerisinde ihracatın payı yüzde 27,6, ithalatın payı ise yüzde 27,0 olarak kaydedildi.

İşgücü Ödemeleri Yükseldi

Gelir yöntemiyle yapılan hesaplamalara göre işgücü ödemeleri yüzde 89,2 artarken, brüt işletme artığı/karma gelir yüzde 54,1 yükseldi. İşgücü ödemelerinin gayrisafi katma değer içindeki payı yüzde 32,2’den yüzde 37,0’a çıkarken, net işletme artığı/karma gelirin payı yüzde 47’den yüzde 43,1’e geriledi.