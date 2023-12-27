Türkiye’de ormanların neredeyse üçte ikisi sürekli yangın tehdidi altında ve 10 yıl içinde 30.000’e yakın orman yangını meydana geldi. Çok büyük alanları etkisi altına alan yangınlar, ormanlarımızı yaktı, orman köylüsünün geçimini elinden aldı. Önlem almanın, yangınların yıkıcı etkilerine karşı tek çözüm yolu olduğunu artık biliyoruz. Ülkemizde ve yurtdışında yapılan çalışmalar orman yangını risklerinin doğru uygulamalarla azaltılabileceğini gösteriyor. Bu konuyla ilgili harekete geçen Kozalak Yangın, yangın riski yüksek olan ormanlık bölgelerde köy halkına erken uyarı sensörleriyle destek olabilmek amacıyla Good4Trust ile birlikte destek sertifikaları hazırladı.





Verilen desteklerle yangın riski yüksek bölgelerde yaşayan köy halkına destek olunacak



Destek sertifikalarını Good4Trust.org üzerinden satışa sunan Kozalak Yangın, yapılan desteklerle yangın riski yüksek bölgelere sensörleri yerleştirerek riski en aza indirmeyi hedefliyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Kozalak Yangın Kurucusu Batuhan Esirger: ‘’2023 yazında ormanlık alanlarda 4 farklı yangını erken tespit ederek önlenmesine destek olduk, Ekim ayı ortasında da, endüstriyel bir kağıt depolama tesisinde erken tespit ettiğimiz yangın sayesinde 1400 tonun üzerinde atık kağıdın yanmasına engel olarak 3500 metrik ton karbondioksitin atmosfere salınmasını engelledik. Ağaçlar İçin Giyilebilir Teknoloji ile çevresel verileri anlık olarak izliyoruz, önceden belirlenen veriler belli bir eşik değerine ulaştığında ise otomatik olarak alarm veriyor ve yangının önlenmesine yardımcı oluyoruz. Hazırladığımız destek sertifikaları ile ağaçları ve bölgede yaşayan orman köylüsünü Kozalak’larla koruyacağız. Alanları Türetim Ekonomisi Derneği ile belirleyecek, Orman köylüsünün arazi sınırlarına kozalakları yerleştireceğiz, ve gerçekleşenleri destekçilere raporlayacağız.’’ dedi.



Adil üreticilerin faaliyetleri orman yangınları tehdidine karşı kilit bir önem taşıyor



Doğaya ve insana dost üretim yapmaya çalışan adil üreticiler, iklim ve biyoçeşitlilik krizlerine karşı, doğaya onarıcı etkide bulunan faaliyetleriyle gezegeni koruyucu bir rol üstleniyor. Türetim Ekonomisi Derneği burada üzerine düşen sorumluluğu yerine getiriyor ve üreticilerin güçlenmesi için çeşitli adımlar atıyor. Geçtiğimiz yıl başlayan Türetim Ekonomisi Derneği, WWF-Türkiye’nin (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) ve Garanti BBVA’nın finansal desteği ile yürüttüğü Türkiye’nin Canı Yanmasın Destek Programı kapsamında hayata geçirilen “Yangına Dirençli Üretim Modelleri” Projesi de, orman yangını riskiyle karşı karşıya olan Ege ve Akdeniz bölgelerinde, doğaya ve insana dost üretim yapmaya çalışan üreticilerin yangına karşı dayanıklı hale gelmesini amaçlıyor. Kozalak Yangın’ın giyilebilir teknolojileri ile destek ölçüsünde üreticilerin arazi sınırlarına en riskli bölgelerden başlamak üzere izleme ve uyarı sistemleri yerleştirilecek.





Geç kalındığında veya yangının ateşiyle harekete geçildiğinde sonuç ne yazık ki hüsran



“Yangına Dirençli Üretim Modelleri” Projesi Yürütücüsü Duru Uslu ‘’İklim krizinin etkisiyle her geçen gün artan kuraklık ve yüksek sıcaklıklar, coğrafyamızı daha fazla etkileyerek yangın tehlikesini artırıyor. Geç kalındığında veya yangının ateşiyle harekete geçildiğinde sonuç ne yazık ki hüsran oluyor. Bu nedenle erken uyarı sensörleri geliştiren Kozalak Yangın ekibi ile yürütmeye başladığımız çalışma üreticiler için çok faydalı olacak. Orman yangınlarına yönelik riskleri en aza indirebilmek ve riskli bölgelerdeki üreticilerimizi bu konuda destekleyebilmek amacıyla doğa dostu tüm vatandaşları projemize katkı sunmaya bekliyoruz’’ dedi.