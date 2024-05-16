Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı Karayolu Trafik Kaza İstatistikleri’ni paylaştı. Türkiye karayolu ağında 2023 yılında toplam 1 milyon 314 bin 136 adet trafik kazası meydana geldi. Bu kazaların 1 milyon 79 bin 65 adedi maddi hasarlı, 235 bin 71 adedi ise ölümlü yaralanmalı trafik kazasıdır. Yıl içerisinde meydana gelen ölümlü yaralanmalı trafik kazalarının yüzde 83,1'i yerleşim yeri içinde yüzde 16,9'u ise yerleşim yeri dışında meydana geldi.

Trafik kazalarında 6 bin 548 kişi hayatını kaybederken 350 bin 855 kişi yaralandı



Türkiye'de 2023 yılında meydana gelen 235 bin 71 adet ölümlü yaralanmalı trafik kazası sonucunda 2 bin 984 kişi kaza yerinde, 3 bin 564 kişi ise yaralanıp sağlık kuruluşlarına sevk edildikten sonra kazanın sebep ve tesiriyle 30 gün içinde hayatını kaybetti. Karayolu trafik kazalarında 2023 yılında bir günde ortalama 644 ölümlü yaralanmalı kaza, 18 ölüm ve 961 yaralanma meydana geldi.



Trafik kazalarındaki toplam ölü sayısı bir önceki yıla göre yüzde 25,2 arttı

Türkiye'de 2023 yılında bir önceki yıla göre trafikteki motorlu kara taşıtı sayısı yüzde 8,5 artarken, toplam kaza sayısı yüzde 6,6, ölümlü yaralanmalı kaza sayısı yüzde 19,2, maddi hasarlı kaza sayısı yüzde 4,2, toplam ölü sayısı yüzde 25,2 ve yaralı sayısı yüzde 21,5 arttı.



Türkiye'de 2023 yılında bin taşıt başına 8,2 ölümlü yaralanmalı trafik kazası meydana geldi

Türkiye'de trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıt sayısı 2012 yılında 17 milyon 33 bin 413 adet iken 2023 yılında 28 milyon 740 bin 492 adede yükseldi. Ölümlü yaralanmalı karayolu trafik kaza sayısı ise 2012 yılında 153 bin 552 iken 2023 yılında 235 bin 71 oldu. Böylece bin taşıt başına düşen ölümlü yaralanmalı trafik kazası oranı 2012 yılında 9,0 iken 2023 yılında 8,2 oldu.



İllere göre en fazla ölü ve yaralı sayısı 347 ölüm ve 32 bin 452 yaralı ile İstanbul'da görülürken; en az ölüm beş ölü ile Tunceli'de, en az yaralanma ise 304 yaralı ile Ardahan'da gerçekleşti.



Ölümlerin yüzde 55,3'ü yerleşim yeri içinde meydana gelen kazalar sonucunda oluştu

Yerleşim yeri durumuna göre trafik kazaları incelendiğinde, toplam 235 bin 71 ölümlü yaralanmalı kazanın 195 bin 321'i yerleşim yeri içinde, 39 bin 750'si ise yerleşim yeri dışında meydana geldi. Trafik kazası ölümlerinin yüzde 55,3'ü, yaralanmaların yüzde 77,3'ü yerleşim yeri içinde gerçekleşen kazalar sonucunda, ölümlerin yüzde 44,7'si yaralanmaların ise yüzde 22,7'si yerleşim yeri dışında gerçekleşen kazalar sonucunda oluştu.



Trafik kazalarında ölenlerin yüzde 45,5'ini sürücüler oluşturdu

Ülkemiz karayolu ağında 2023 yılında gerçekleşen trafik kazalarında ölen kişilerin yüzde 45,5'i sürücü, yüzde 32,3'ü yolcu, yüzde 22,2'si ise yayadır. Trafik kazalarında ölenler ve yaralananlar cinsiyetlerine göre incelendiğinde ise ölenlerin yüzde 75,1'inin erkek, yüzde 24,9'unun kadın, yaralananların ise yüzde 68,7'sinin erkek, yüzde 31,3'ünün kadın olduğu görüldü.



İncinebilir yol kullanıcıları toplam ölümlerin yüzde 39,9'unu oluşturdu

İncinebilir yol kullanıcıları(1) olarak nitelendirilen yayalar, motosiklet, bisiklet ve elektrikli skuter sürücüleri için 2023 yılındaki ölü sayısı 2 bin 610, yaralı sayısı ise 130 bin 909 oldu. Böylece incinebilir yol kullanıcıları, 2023 yılındaki trafik kazalarındaki toplam 6 bin 548 ölümün yüzde 39,9'unu, toplam 350 bin 855 yaralanmanın ise yüzde 37,3'ünü oluşturdu.



Yayalar bin 453 ölü sayısı ile toplam 6 bin 548 ölümün yüzde 22,2'sini oluştururken, incinebilir yol kullanıcıları arasındaki toplam 2 bin 610 ölümün yüzde 55,7'sini oluşturdu. Motosiklet sürücüleri bin 14 ölü sayısı ile toplam kaza ölümlerinin yüzde 15,5'ini oluştururken, incinebilir yol kullanıcıları arasındaki ölü sayısının yüzde 38,9'unu oluşturdu.

Motosiklet sürücüleri 79 bin 902 yaralı sayısı ile 2023 yılındaki toplam 350 bin 855 yaralının yüzde 22,8'ini oluştururken, incinebilir yol kullanıcıları arasındaki yaralı sayısının yüzde 61,0'ını oluşturdu. Yayalar ise 40 bin 774 yaralı sayısı ile toplam yaralıların yüzde 11,6'sını oluştururken, incinebilir yol kullanıcıları arasındaki toplam 130 bin 909 yaralının yüzde 31,1'ini oluşturdu.



Toplam ölümlerin yüzde 10,1'ini 0-17 yaş grubundaki ölümler oluşturdu

Ölümler yaş gruplarına göre incelendiğinde, 0-17 yaş grubu toplam ölümlerin yüzde 10,1'ini, 18-24 yaş grubu yüzde 13,6'sını, 25-64 yaş grubu yüzde 56,3'ünü, 65 yaş ve üzeri ise yüzde 20,0'ını oluşturdu.



Yaralılar yaş gruplarına göre incelendiğinde, 0-17 yaş grubu toplam yaralıların yüzde 17,8'ini, 18-24 yaş grubu yüzde 21,5'ini, 25-64 yaş grubu yüzde 53,9'unu, 65 yaş ve üzeri ise yüzde 6,8'ini oluşturdu.



Ölümlerin yüzde 52,4'ü tek araçlı kazalarda oluştu

Kazaya karışan taşıt sayısına göre kazaların sonuçları değerlendirildiğinde, kaza sonucundaki ölümlerin yüzde 52,4'ü tek araçlı, yüzde 40,4'ü iki araçlı ve yüzde 7,2'si çok araçlı kazalarda meydana geldi. Yaralanmaların ise yüzde 53,3'ü iki araçlı, yüzde 39,2'si tek araçlı ve yüzde 7,5'i çok araçlı kazalarda oluştu. Ölümlü yaralanmalı kazaların yüzde 51,8'i iki araçlı, yüzde 42,2'si tek araçlı ve yüzde 6,0'ı ise çok araçlı kazalardan oluştu.



Ölümlü yaralanmalı trafik kazasına 389 bin 362 taşıt karıştı

Ülkemiz karayolu ağında 2023 yılında ölümlü yaralanmalı trafik kazasına karışan toplam 389 bin 362 taşıtın yüzde 48,5'i otomobil, yüzde 23,8'i motosiklet, yüzde 14,0'ı kamyonet, yüzde 2,4'ü minibüs, yüzde 2,3'ü bisiklet, yüzde 2,3'ü çekici, yüzde 1,9'u kamyon, yüzde 1,7'si otobüs, yüzde 0,8'i traktör ve yüzde 2,4'ü diğer taşıtlardan oluştu.



Kazaya neden olan kusurlar içinde sürücü kusurları yüzde 89,0 ile ilk sırada

Türkiye'de 2023 yılında ölümlü yaralanmalı trafik kazasına neden olan toplam 317 bin 510 kusura bakıldığında kusurların yüzde 89,0'ının sürücü, yüzde 8,3'ünün yaya, yüzde 1,5'inin taşıt, yüzde 0,7'sinin yolcu ve yüzde 0,4'ünün yol kaynaklı olduğu görüldü.



Ölümlü yaralanmalı kazaların yüzde 65,9'u gündüz meydana geldi

Ülkemiz karayolu ağında 2023 yılında meydana gelen 235 bin 71 ölümlü yaralanmalı kazanın yüzde 65,9'u gündüz, yüzde 31,8'i gece ve yüzde 2,3'ü alacakaranlıkta oldu.



Ölümlü yaralanmalı kazalar en fazla Temmuz ayında oldu

Türkiye'de 2023 yılında meydana gelen 235 bin 71 ölümlü yaralanmalı kazanın aylara göre dağılımına bakıldığında Temmuz ayı yüzde 10,3 pay ile en fazla kazanın meydana geldiği ay olurken, Şubat ayı yüzde 5 pay ile en az kazanın meydana geldiği ay oldu. Haftanın günlerine göre ölümlü yaralanmalı kazalar yüzde 15 pay ile en fazla Cuma günleri ve yüzde 13,8 pay ile en az Çarşamba günleri gerçekleşti.