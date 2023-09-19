Birleşmiş Milletler 78. Genel Kurulu’nun gerçekleştirildiği New York’un merkezindeki cadde ve sokaklar ile Times Meydanı'ndaki led ekranlarda Türkiye Yüzyılı ve Cumhuriyet'in 100. Yılı'nın tanıtımı yapıldı. Times Meydanı'ndaki led ekranlarda "Türkiye Yüzyılı başlıyor" yazılı Türk bayraklı tanıtımlar gerçekleştirildi. Türkiye Yüzyılını anlatan dijital içeriklerin yer aldığı led ekranlı kamyonetler de New York'un kalabalık cadde ve sokaklarında dolaştırıldı. 100. Yıl Marşı'yla tanıtımların yapıldığı kamyonetlerin ekranlarında, 'Maziden Atiye, İstikbalden İstiklale' sloganlarıyla Türkiye Yüzyılı'nın barışın, istikrarın, istikbalin ve haklının yüzyılı olduğu vurgulandı. Görsellerde Türkiye'nin savunma, sanayi, teknoloji ve ulaştırma gibi alanlarda gerçekleştirildiği hamlelere de yer verildi.