Yıllıklandırılmış ihracat 270 milyar dolara dayandı

Bakan Bolat’ın paylaştığı verilere göre, yıllıklandırılmış ihracat 269,4 milyar dolara çıkarak 270 milyar dolar sınırına ulaştı. Ocak-Temmuz döneminde ise ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,1 artışla 156,3 milyar dolara yükseldi.

Dış ticaret açığı 9 ayın en düşük seviyesinde

İhracattaki artış ve ithalattaki yavaşlamanın etkisiyle dış ticaret açığında da gerileme yaşandı. Temmuz ayında dış ticaret açığı yüzde 11,8 azalarak 6,4 milyar dolara düştü. Bu rakam son 9 ayın en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçti.

İhracatın ithalatı karşılama oranı yükseldi

Bakan Bolat, ihracatın ithalatı karşılama oranının yüzde 79,5’e çıkarak son 9 ayın zirvesine ulaştığını söyledi. Temmuz ayında ithalat, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,4 artışla 31,4 milyar dolar olurken; Ocak-Temmuz döneminde toplam ithalat 212,2 milyar dolara ulaştı.

Zorlu koşullara rağmen artış devam ediyor

Avrupa Birliği’nin ithalatındaki durgunluk, bölgesel çatışmalar ve küresel ticaretteki belirsizliklere rağmen ihracatın artışını sürdürdüğünü vurgulayan Bolat, “İhracatçılarımıza sunduğumuz destekler ve ticari diplomasi faaliyetlerimiz sayesinde üretim ve istihdama katkı sağlayan güçlü bir ihracat performansı yakaladık” dedi.