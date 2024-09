Çeşitli programlar ve ziyaretlere katılmak üzere Gaziantep'te bulunan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Sektör Paydaşları Toplantısı'na katıldı. Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri ev sahipliğinde yapılan toplantıda konuşan Bakan Yumaklı, bakanlık çalışmalarına yönelik bilgilendirmelerde bulundu.



“Bu yüzyılın üretimin ve üreticinin yüzyılı olması için ne gerekiyorsa yapacağız”

Bakanlığın Türkiye Yüzyılı yatırımlarına yönelik konuşan Bakan Yumaklı, "Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz büyük. Bunu her zaman ifade ediyoruz. Bu yüzyılın üretimin ve üreticinin yüzyılı olması için ne gerekiyorsa yapacağız. Sadece bizim gayretimizle olacak bir iş değil bu. Hepimizin el ele omuz omuza vererek sektörümüzün karşılaşmış olduğu ve karşılaşacağı sorunları doğru bir şekilde tespit edip buna göre kendi vaziyetimizi almamız şart. Dünyanın bütün ülkeleri böyle yapıyor çünkü. İki hafta önce G-20 zirvesinde birçok devletin çözüm aradığı sorunlar aslında bizim de ülkemizin gündeminde olan hususlar” dedi.



“Tarımsal hasılada Avrupa'da birinci, dünyada dokuzuncu sıradayız”

Türkiye’nin tarım üretim verileri ile ilgili bilgi paylaşan Bakan Yumaklı, "Dünyada tarımsal üretim anlamında sayılı ülkelerden biriyiz. Tarımsal hasılada Avrupa'da 1'inci, dünyada 9'uncu sıradayız. Bu rakamlar ilgili uluslararası kurumlar tarafından zaman zaman yayınlanıyor. Merak edenler mutlaka takip ediyordur. Tarımsal üretim stratejik öneminin arttığı bu dönemde bu potansiyelimizi korumak, rekabet gücümüzü de arttırmak zorundayız. Bunun için de yeni politikalar üretmek gerekir. İşte bizler de bunu yaptık. Türkiye'nin geleceğine dair bir şeyler tasavvur ediyorsanız elinizdeki araçları elinizdeki kaynakları uygun bir şekilde kullanmak durumundasınız. Biz de bu elimizdeki kaynakları destekler sözleşmeli üretim ve diğer konular başta olmak üzere yeniden nasıl gündeme getirir ve hedeflere ulaşırız diye düşündük ve en önemli araç olan desteklerden başladık” ifadelerini kullandı.



"160 civarında destek kalemini 3 ana başlığa indirdik"

Bakanlığın çiftçilere yönelik destek kalemlerini birleştirerek 160’dan 3’e düşürdüklerini de belirten Bakan Yumaklı, “Çok çeşitli konularda, yaklaşık 160 civarında destek kalemine sahipti sektör. Sahaya çıktığımız zaman, konuştuğumuz zaman destekler konusunda karmaşa yaşandığını görüyorduk. Yeni duruma göre bunların dizayn edilmesi gerekiyordu. Biz de bunu yaptık ve 3 ana başlığa indirdik. Bu temel desteklerin bütün ürünlere ki bu ürünler stratejik ürünlerdir. Bu bahsetmiş olduğumuz ürünler Türkiye’deki ekilebilir tarım arazilerinin yüzde 77’sinde yetiştirilen ürünler. İlk etapta bunları baz alarak planlamaya dair ürün üretiyorsa destek verelim, ürün ve üretimle alakalı geliştirme verelim diye 3 ana başlık altında topladık. Bütün bunları yaparken de bizim bir baz almamız gerekiyordu. Almış olduğumuz o baz da gübre ve mazot bedelleriydi. Hangi ürün için ne kadar gübre ne kadar mazot harcıyor iseniz onu baz alarak gitmekti” şeklinde konuştu.



"Gençlerin ve kadınların tarımsal üretimin içerisinde olması için yeni destekler ve yeni pozitif ayrımcılıklar getirdik"

Gençler ve kadınlara yönelik çalışmalara da değinen Bakan Yumaklı, "Gençlerin ve kadınların tarımsal üretimin içerisinde olması için ilk defa yeni destekler ve yeni pozitif ayrımcılıklar getirdik. Bu konu bizim bundan sonra da masamızda bir numarada olacak. Gençlerin bu bayrağı alması ve tarımsal üretimde olması gerekir. Bunun kolay olmadığını biliyorum ancak biz pozitif ayrımcılığa devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.



"Gaziantep'e son 22 yılda yapılan yatırım toplamı 61 milyar lira"

Gaziantep ile ilgili çalışmalar hakkında da bilgi veren Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Tarım Orman ve Su alanında Gaziantep'e son 22 yılda yapılan yatırım toplamı 61 milyar lira. Bunun 41 milyar lirası su alımında yapılmış durumda. Yine diğer desteklerden ve hibelerden ben çok faydalanan illerin başında Gaziantep geliyor. Orman alanında da yaklaşık 66 milyon Gaziantep'te toprakla buluşturup kazandırmış olduk. Fıstığı, sarımsağı, kırmızı biberi, nanesi ve daha pek çok ürünü ile Gaziantep marka bir şehir" dedi.



"Araban sarımsağının da baklavanın da Avrupa Birliği tescili almasından son derece mutluyum"

Bir Kastamonulu olarak Gaziantep Araban sarımsağının Avrupa Birliği tescili almasından mutlu olduğunu vurgulayan Bakan Yumaklı, "Bu arada bugün bir sarımsak sohbeti oldu. Bir Kastamonulu olarak bizim Taşköprü sarımsağımız da var biliyorsunuz. Ama şunu kesinlikle yapmıyorum. O ayrı, bu ayrı. Aynı şey pastırmada da oluyor. Orada da söylüyorum. Kastamonu pastırmasıyla Kayseri pastırmasını tabiri caizse böyle bir rekabet oluşturulmaya çalışılıyor. Böyle bir rekabet ben oluşturmuyorum. Her ikisi de bizim, her ikisi de memleketimizin. Araban sarımsağının da baklavanın da Avrupa Birliği tescili almasından son derece mutluyum" diye konuştu.

Bakan Yumaklı'nın konuşmasının ardından program soru-cevap şeklinde basına kapalı olarak devam etti.