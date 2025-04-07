Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, tarım sektörünün karşı karşıya olduğu yaşlanma tehlikesine dikkat çekerek çarpıcı veriler paylaştı. 2024 yılı itibarıyla çiftçilerin yaş ortalamasının 59’a yükseldiğini belirten Bayraktar, gıda arz güvenliği ve üretimin sürdürülebilirliği için gençlerin yeniden tarıma kazandırılması gerektiğini vurguladı.

Kadın Çiftçilerin Yaş Ortalaması Daha Yüksek

Yaptığı görüntülü basın açıklamasında Bayraktar, erkek çiftçilerin yaş ortalamasının 58, kadın çiftçilerin ise 61 olduğunu açıkladı. Tarımda çalışanların yüzde 82’sini erkeklerin, yüzde 18’ini ise kadınların oluşturduğunu söyleyen Bayraktar, “Kadınlarımızın tarımda daha aktif rol alması için destekler artırılmalıdır. Kadın çiftçilerimiz, tarımın geleceği için büyük bir potansiyel taşıyor” dedi.

Genç Çiftçilerin Oranı Yüzde 5’e Düştü

Tarımsal üreticilerin yüzde 35’inin 65 yaş üstünde olduğunu belirten Bayraktar, 18-32 yaş arası genç çiftçilerin oranının yalnızca yüzde 5 olduğuna dikkat çekti. Kırsal bölgelerde nüfusun hızla azaldığını vurgulayan Bayraktar, “Yaklaşık 30 yıldır çocuk doğmayan, kışın tamamen boşalan ve bekçilerle korunan köylerimiz var. 2024 yılında 18-24 yaş arası çiftçi sayısı yüzde 6, 33-49 yaş arası çiftçi sayısı ise yüzde 4 oranında azaldı” ifadelerini kullandı.

Gençler Köyü Terk Ediyor

Bayraktar, gençlerin tarımdan uzaklaşmasının nedenlerinden birinin kentlerde asgari ücretle çalışma arayışı olduğunu belirterek, “Evlenme çağına gelen gençlerimiz, köyünde çiftçilik yapmak yerine şehirde düşük ücretle çalışmayı tercih ediyor. Bu, ülkemizin geleceği için ciddi bir tehlike oluşturuyor” dedi.

"Acilen Harekete Geçilmeli"

Genç nüfusun tarıma dönüşü için yeni politikaların gerekliliğine dikkat çeken Bayraktar, sosyal güvenlik primlerinin genç ve kadın çiftçiler için devlet tarafından karşılanması gerektiğini söyledi. "Prim borçları üreticilerimizin sırtında kambura dönüşmüş durumda" diyerek destek çağrısında bulundu.

Tarımsal Girişimcilik İçin Öneriler

Bayraktar, gençlerin tarımsal faaliyetlere ilgisini artırmak için şu önerilerde bulundu:

Tarımsal arazi edinimi kolaylaştırılmalı

Düşük faizli krediler ve hibe destekleri artırılmalı

Tarımsal girişimcilik için özel fonlar oluşturulmalı Kuraklık ve Don, Hububat Üretimini Tehdit Ediyor

Kırsal altyapı, eğitim, sağlık ve sosyal imkanlar iyileştirilmeli

Tarım liseleri ve üniversitelerde teknolojiyle entegre programlar geliştirilerek modern tarım eğitimi verilmelidir

“Geleceğimiz için gençleri toprağa döndürmeliyiz”

Tarım sektörünün sadece üretim değil, aynı zamanda stratejik bir güvenlik unsuru olduğunu vurgulayan Bayraktar, “Gençlerimizi tarıma kazandırmak sadece sektörün değil, ülkemizin geleceği için de büyük önem taşıyor. Eğer birlikte hareket edersek, tarım sektörünü yeniden ayağa kaldırabilir, gençlerimize umut dolu bir gelecek sunabiliriz. Gençleri bu topraklara döndürmezsek, yarınlarımızı besleyecek ne ekmeğimiz ne de umudumuz kalır” sözleriyle açıklamasını tamamladı.