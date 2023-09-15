Türkiye Sigorta Birliği Olağanüstü Genel Kurul için toplandı. Genel Kurul, TSB Genel Sekreteri Özgür Obalı ve TSB Eski Başkanı Atilla Benli’nin konuşmaları ile başladı. AcnTURK Sigorta YK Başkanı Murat Büyükçelebi, AREX Sigorta YK Başkanı Adnan Süphanoğlu ve Aksigorta Genel Müdürü Uğur Gülen oylama öncesi konuşma yaptı. Konuşmaların ardından oylamaya geçildi. Yapılan seçimin sonucuna göre Uğur Gülen TSB Başkanı seçildi.



63 geçerli oyun 55'ini aldı

Başkanlık için 3 adayın bulunduğu olağanüstü genel kurulda, Aksigorta Genel Müdürü Uğur Gülen, TSB başkanı seçildi. Gülen, seçimde kullanılan 63 geçerli oydan 55’ini alarak başkan oldu. İki başkan adaylarından AcnTURK Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Murat Büyükçelebi 6 oy alırken, Arex Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Süphanoğlu’na ise 2 oy çıktı.