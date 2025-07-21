27 Temmuz 2026’da geçerlilik sona eriyor

Resmî Gazete’de yer alan 10113 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı'na göre, 27 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla anlaşma kapsamında yürürlükte olan tüm protokoller ve ek belgeler geçersiz olacak. Bu gelişme, enerji ve dış politika çevrelerinde dikkatle izleniyor.

52 yıllık enerji iş birliği sona eriyor

Türkiye ve Irak arasında 1973’te imzalanan anlaşma, başta Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı olmak üzere enerji taşımacılığına yönelik stratejik bir iş birliği zemini oluşturmuştu. 986 kilometre uzunluğundaki boru hattı, 1976 yılında faaliyete geçmiş, ilk ham petrol sevkiyatı ise 25 Mayıs 1977’de gerçekleşmişti.

Türkiye ayağında sorumluluk BOTAŞ’ta

Boru hattının Türkiye sınırları içerisindeki kısmı ve işletme yetkisi BOTAŞ (Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş.) tarafından yürütülüyor. Anlaşma, yıllar içinde ihtiyaçlara göre birçok kez revize edildi ve son olarak 2010 yılında 15 yıl süreyle uzatılmıştı.

Yeni dönem için diplomatik trafik başlayabilir

Uzmanlara göre, anlaşmanın sona ermesi enerji güvenliği, bölgesel ilişkiler ve ekonomik iş birlikleri açısından yeni bir dönemi işaret ediyor. 2026 sonrasında Irak petrollerinin Türkiye üzerinden Avrupa’ya taşınmasında yeni anlaşmaların yapılması ya da mevcut hattın geleceğinin yeniden değerlendirilmesi gündeme gelebilir.

Enerji diplomasisinde yeni sayfa mı açılıyor?

Irak’ın kuzeyindeki enerji kaynaklarının dünya pazarlarına ulaştırılmasında kritik rol oynayan bu boru hattı, Türkiye açısından hem ekonomik hem de jeopolitik bir değere sahip. Anlaşmanın sona ermesiyle birlikte Ankara ve Bağdat arasında enerji diplomasisinde yeni başlıkların açılması bekleniyor.