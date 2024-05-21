TİM Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan, sektörün önemine dikkat çekerken GAHİB Başkanı Zeynal Abidin Kaplan, ihracatımızın geliştirilebilmesi için fuarların ve sektörel ticaret heyetlerinin önemine dikkat çekti.

Türkiye’nin dört bir yanından gelen halı üreticileri ve ihracatçıları, sektörel sorunları masaya yatırmak ve önümüzdeki süreçte gerçekleştirilecek çalışmaları görüşmek üzere Antalya’da bir araya geldi. 2025 yılında İstanbul’da yapılacak CFE Halı ve Yer Kaplamaları Fuarı ile ilgili karşılıklı görüş alışverişinde bulunulan toplantıya TİM Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan, GAHİB Yönetim Kurulu Başkanı Zeynal Abidin Kaplan, İHİB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hayri Diler, TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. Genel Müdürü İlhan Ersözlü, GAHİB Başkan Yardımcısı Bekir Şahan, Gaziantep Halıcılar ve Dokumacılar Odası Başkanı Mehmet Törer ile yüzlerce halı üretici ve ihracatçıları katıldı.

"Hedef sürdürülebilir ihracatın yanı sıra İstanbul’u halı ticaret merkezi Haline Getirmek"

Halı sektörünün 2023 yılını değerlendiren TİM Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan, 2024 yılının ilk dört ayında gerçekleştirilen ihracattaki artışın sektörün toparlanmasıyla ilgili önemli olduğuna dikkat çekerek Türk halı sektörünün ülke ekonomisi ve istihdamı açısından önemini ifade etti. Fuarların ihracat için büyük önem taşıdığına da dikkat çeken Başkan Salahattin Kaplan ilk kez 2023 yılında İstanbul’da gerçekleştirilen CFE Halı ve Yer Kaplamaları Fuarı’nın sektörün canlanmasında önemli roller üstlendiğini dile getirerek Mayıs 2024 sonunda Gaziantep’te gerçekleştirilecek olan Gaziantep Halı Fuarı’ndan da umutlu olduğunu sözlerine ekledi. 7-10 Ocak 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Uluslararası CFE Halı ve Yer Kaplamaları Fuarı ile ilgili hol sayısının arttırılmasının ve yurt dışından yoğun talep alınmasının memnuniyet verici olduğunu da sözlerine ekleyen TİM Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan, İstanbul’un dünya halı ticaret merkezi haline gelmesi için her türlü çalışmanın içerisinde yer alacaklarını da belirtti.

"Güneydoğu’nun ürün bazlı ihracatında halı sektörü lider"

Gaziantep sanayisinin lokomotif sektörünün halı sektörü olduğuna dikkat çeken GAHİB Başkanı Zeynal Abidin Kaplan’da, Güneydoğu Anadolu Bölgesinden gerçekleştirilen ürün bazlı ihracatta, halı sektörünün ilk sırada yer alarak yıllardır önemli bir rekora imza attığının altını çizdi. Dünya genelinde olduğu gibi Türkiye’de de ekonomik krizin yaşandığına dikkat çeken Başkan Kaplan bunu aşmanın yolunun birlik ve beraberlik içerisinde hareket ederek üretilen ürünlerin dünya pazarlarında hak ettiği gerçek fiyatlarla satışının gerçekleştirilmesi ve iç rekabetin sonlandırılmasıyla mümkün olunabileceğini işaret etti. İşletmelerde tasarrufa gidilmesi gerektiğine de dikkat çeken Başkan Kaplan uluslararası pazarlarda Türk halısının nihai tüketiciler tarafından büyük ilgi gördüğünü ve Türk halısının adeta dünya pazarlarının en geçerli akçesi olduğunu dile getirerek, “Malımızı hak ettiği fiyatlarla satalım. İç rekabet hepimize olduğu gibi sektörümüze de büyük zarar veriyor. Bugün dünyanın neresine giderseniz gidin Türk halısı öncelikli kabul gören ve yüksek kalitesiyle nihai tüketicilerin tercih ettiği ürün olma özelliğine sahip. Dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de ekonomik kriz var ancak bizler bu krizi fırsata çevirmek ve malımızı hak ettiği fiyatlarla uluslararası pazarlara sunarken mevcut stoklarımızı da eritmek zorundayız. Yeni üretimden ziyade mevcut stokların ihracatına öncelik verilmesi işletmelerin yüksek faizli banka kredilerinden korunmasını sağlayacaktır” dedi.



"İstanbul’un dünya halı ticaret merkezi olması için önemli adım"

CFE Halı ve Yer Kaplamaları 2023’ün başarıyla geçtiğine dikkat çeken İHİB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hayri Diler, sektörün gelişmesi için fuarların büyük önem taşıdığını üretim merkezi Türkiye’nin, aynı zamanda ticaret merkezi olma yolunda atılan bütün adımlara destek vereceklerini sözlerine ekledi.

" CFE Halı ve Zemin Kaplamaları fuarına yurt dışı ilgi yoğun"

7-10 Ocak 2025 tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştirilecek olan CFE Halı ve Yer Kaplamaları Fuarı hazırlıkların hızla devam ettiğini dile getiren TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. Genel Müdürü İlhan Ersözlü fuar alanında bulunan toplam 11 holün de bu fuar için kullanılacağını ifade ederek fuara yurt dışından yoğun talep olduğunu belirtti.



"Sektörün büyümesi ve gelişmesi için gerekli desteği vereceğiz"

Gaziantep sanayisi ve ekonomisi için halı sektörünün büyük önem taşıdığını dile getiren Gaziantep Halıcılar ve Dokumacılar Odası Başkanı Mehmet Törer de sektörün gelişimine katkı sağlayacak her türlü organizasyonun içerisinde yer alacaklarını ifade ettiler. 2025 yılında gerçekleştirilecek olan CFE Halı ve Yer Kaplamaları Fuarı’yla ilgili lansmanın ardından katılımcılar fuarla ilgili beklentilerini dile getirerek dilek ve temennilerde bulundu.