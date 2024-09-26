2024 Miss Turkey birincisi İdil Bilgen, Sağlık Bakanlığının 118. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kurasıyla Bingöl Yayladere Toplum Sağlığı Merkezine atandı. 9 Eylül’de ataması yapılan İdil Bilgen’in 15 günlük başvuru süresi dün doldu. Bilgen, 2 ay içerisinde mazeret dilekçesi verirse Bingöl’deki görevine başlayabilecek. Bilgen, mazeret dilekçesi vermemesi durumunda 6 ay sonraki Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kurasına katılabilecek. Bilgen, daha önceki açıklamalarında mesleğini yapmak istediğini belirtmişti.