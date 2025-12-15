Haziran ayında başlayan üzüm hasadı, aralık ayının ortalarına kadar devam ederken, serada yetiştirilen üzümler pazarda kilosu 70 ile 100 TL arasında alıcı buluyor.

Amasya merkeze bağlı Yeşil Yenice Mahallesi’nden 20 yıl önce Boğazköy’e taşınan Kancı ailesi, satın aldıkları 10 dekarlık arazide farklı tarımsal üretim denemeleri yaptı. İlkbahar aylarında yaşanan aşırı soğuklar nedeniyle meyve ağaçlarından beklenen verim alınamayınca, çözümü sera üretiminde bulan ailenin öncüsü Feruziye Kancı oldu. Soğuktan etkilenmeyen üzüm fidelerini çoğaltma fikriyle 1,5 dekarlık alana sera kuran aile, farklı üzüm çeşitlerini burada yetiştirmeye başladı.

Serada yetiştirilen üzümler, açık alandaki üretimin aksine zirai donlardan etkilenmedi. Bu sayede aile, geçtiğimiz yıl yaşanan olumsuz hava koşullarına rağmen üretimini sürdürdü. Dalından koparılan üzümler, aracısız olarak semt pazarında satılarak gelir artırıldı.

“En güzel üzümü ben yetiştiriyorum”

75 yaşında olmasına rağmen üretmekten vazgeçmeyen Feruziye Kancı, üzüm hasadının hazirandan aralık ayına kadar sürdüğünü belirterek, “İddialıyım, en güzel üzümü ben yetiştiriyorum. Tadına bakan herkes beğeniyor. Gelen eşe dosta da ikram ediyoruz” dedi. Serada üzümün yanı sıra asma yaprağı ve çeşitli sebzeler de yetiştirdiklerini ifade eden Kancı, devlet desteği sağlanması halinde tüm bahçeyi seraya dönüştürmek istediğini söyledi.

“Eşim olmasaydı bu işler yürümezdi”

55 yıllık hayat arkadaşının üretimdeki rolüne dikkat çeken Ruhi Kancı ise, “Soğuğa dayanıklı ürünleri araştırıp bizi yönlendirdi. Eşim olmasaydı bu noktaya gelemezdik” diye konuştu.

Aile boyu üretim yaptıklarını belirten Ömer Kancı da Amasya’da üzüm talebinin yüksek olduğunu vurgulayarak, “Ürünlerimizi pazarda rahatlıkla satıyoruz. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri de seramızı ziyaret ederek ısıtmalı sera destekleri hakkında bilgi verdi” ifadelerini kullandı.