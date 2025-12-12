Soruşturma Kapsamında 8 Şüpheli İçin Gözaltı Kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 8 kişi hakkında “kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak”, “kabul etmek veya bulundurmak” ve “uyuşturucu kullanmak ya da kullanılmasına yer sağlamak” suçlamalarıyla gözaltı kararı çıkarıldı.

Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy’un da aralarında bulunduğu şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Mahkeme, Mehmet Akif Ersoy, Mustafa Manaz, Ufuk Tetik ve Ebru Gülan’ın tutuklanmasına; Gizem Aybaktı, Buse Öztay, Elif Kılınç ve Dilara Yıldız’ın ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına hükmetti.

Savcılık İfadesi: “İddiaları Kesinlikle Reddediyorum”

Mehmet Akif Ersoy, savcılıktaki ifadesinde suçlamaların asılsız olduğunu dile getirerek özetle şu ifadeleri kullandı:

“Hakkımdaki iddiaları tamamen reddediyorum. Hayatım boyunca uyuşturucu madde kullanmadım. Bu iddialar çirkindir.”

“E.A. ile kısa bir süre flört etmiştik ancak ilişkimiz devam etmedi.”

“2022 yılında o rezidanstan taşındım. M.A. Ulus’taki eve hiç gelmedi.”

“E.A. ve annesini bizzat emniyete yönlendirdim. ‘Devletle iş birliği yapın’ dedim.”

Hakimlikteki Savunması: “15 Yılda Kazandığım İtibarı 15 Dakikada Yok Ettiler”

Sulh ceza hakimliği sorgusunda ise Ersoy, sürecin siyasi yönü olduğu iddiasını yineleyerek şu ifadeleri kullandı:

“Ben gazeteciyim. Bu suçlama utanç verici.”

"Evimde arama dahi yapılmadı, yapılmasını ben teklif ettim."

“Son iki aydır çevreme ‘Bir şey olacak mı?’ diye soruyordum.”

“Adli Tıp raporunun benim için bir önemi yok. Savcılıkta bana ülkenin bütün ahlaksızlığı üzerime yıkılmış gibi hissettiren sorular soruldu.”

“Daha önce FETÖ tarafından dinlendim, yaptığım işi hep düzgün yapmaya çalıştım.”

“15 yılda edindiğim itibarı 15 dakikada yerle bir ettiler.”

“Beni daha önce İmamoğlu dosyasına dahil etmeye çalıştılar, ardından R.Ö. üzerinden hedef aldılar.”

“Sosyal medyada hakkımda mason, ajan gibi asılsız iddialar ortaya atıldı.”

“Bu çok net bir şekilde siyasi operasyondur. Hakkımda iftirada bulunmaları için bazı kişiler kışkırtıldı.”

“Türkiye’de hukukun geldiği noktayı biliyoruz. Beni tutuklamayı kafaya koyduklarını düşünüyorum.”

“Serbest bırakılmamı talep ediyorum.”

“İtibar Suikastına Uğradım”

Ersoy, süreç boyunca kendisine yakın bazı isimlerin de haksız şekilde dosyaya dahil edildiğini belirterek “Elde hiçbir delil olmamasına rağmen arkadaşlarım soruşturmaya katıldı” dedi.