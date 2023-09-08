A Milliler, grubundaki ilk maçında rakibini deplasmanda 2-1’lik skorla geçmişti. Evinde o mücadelede 1-0 öne geçen rakibimize, Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu’nun golleriyle karşılık vererek 3 puanı kapmış ve daha sonra Bursa’da Hırvatistan’a 2-0 kaybetmişti. Hırvat yenilgisi sonrası Letonya’dan 3-2’lik zaferle ayrılıp, daha sonra Galler’i Samsun’da 2-0’lık skorla devirmişti.

TÜRKİYE ERMENİSTAN MAÇI CANLI ANLATIM

Kazanması halinde gruptan çıkma yolunda dev bir adım atacak olan Ay Yıldızlılar, Bertuğ Yıldırım'ın 88'de attığı golle sahadan 1 puanla ayrılmasına rağmen maç fazlasıyla liderliğini sürdürdü.



İlk Yarı

3. dakikada ceza sahasında topla buluşan Barış Alper'in içeri çevirmek istediği top savunmada kaldı.

11. dakikada Hakan Çalhanoğlu’nun Barış Alper'e attığı uzun topu savunma karşıladı.

14. dakikada Kerem Aktürkoğlu’nun pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Barış Alper'in şutunu kaleci Ognjen Cancarevic kurtardı.

15. dakikada sol taraftan kullanılan köşe vuruşunda Cengiz Ünder’in ortasında, Barış Alper’in kafa vuruşunda top auta çıktı.



24. dakikada Kerem Aktürkoğlu’nun pasıyla savunma arkasına sarkan Barış Alper'in yaptığı aşırtma vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.

33. dakikada Barış Alper'in ceza sahası sol tarafından verdiği pasta Kerem Aktürkoğlu’nun sol ayağıyla yaptığı şutta top üstten auta gitti.

Maçta İkinci Yarı

46' Kerem Aktürkoğlu'nun sol kanattan çevirdiği topta Cengiz Ünder'in gelişine yaptığı vuruşta top kaleci Cancarevic'te kaldı.

GOL | 49' Maalesef top ağlarımızda. Tiknizyan'ın sol kanattan çevirdiği topa Ranos hareketlendi. Seken top Cenk'in ıskası sonrası Dashyan'ın önünde kaldı. 33 yaşındaki oyuncunun sert şutunda Mert'i geçen top ağlara gitti ve Ermenistan öne geçti.

53' Dashyan'ın sağ kanattan çevirdiği topa Ranos'un penaltı noktasından attığı şut az farkla auta çıktı.

54' Hakan'ın pasında ceza sahasında topu kontrol eden Barış Alper, boş durumdaki Cengiz'i gördü. Yıldız solağın yerden vuruşunda top az farkla auta gitti.



Hakemler: Daniele Orsato, Ciro Carbone, Antonio Rapuano



Türkiye: Mert Günok, Zeki Çelik, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Cenk Özkaçar, Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz, Cengiz Ünder

Yedekler: Altay Bayındır, Uğurcan Çakır, Abdülkerim Bardakcı, Ozan Kabak, Onur Bulut, Mert Müldür, Salih Özcan, İrfan Can Kahveci, Yusuf Sarı, Salih Uçan, Halil Dervişoğlu, Bertuğ Yıldırım

Teknik Direktör: Stefan Kuntz

Ermenistan: Ognjen Cancarevic, Varazdat Haroyan, Styopa Mkrtchyan, Georgi Harutyunyan, Uguchukwu Iwu, Eduard Spertsyan, Lucas Zelarrayan, Grant-Leon, Mamedova, Artak Dashyan, Nayair Tiknizyan, Vahan Bichakhchyan, Yedekler: Stanislav Buchnev, Arsen Beglaryan, Andre Calisir, Taron Voskanyan, Erik Piloyan, Kamo Hovhannisyan, Zhirayr Margaryan, Hovhannes Harutyunyan, Wbeymar Angulo Mosquera, Artur Serobyan, Norberto Briasco, Sargis, Adamyan

Teknik Direktör: Oleksandr Petrakov

Sarı kart: Vahan Bichakhchyan (Ermenistan)