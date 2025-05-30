İnşaat sektörü yükselişte, tarım ve sanayi geriledi

Sektörel bazda değerlendirildiğinde, 2025'in ilk çeyreğinde ekonomiye en büyük katkıyı inşaat sektörü sağladı. Sektör, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,3’lük bir büyüme kaydederek dikkat çekti. Bilgi ve iletişim faaliyetleri yüzde 6,1, diğer hizmetler yüzde 4,7, mesleki ve idari hizmetler yüzde 4,0, gayrimenkul faaliyetleri ise yüzde 2,4 oranında büyüdü.

Buna karşılık tarım sektörü yüzde 2,0, sanayi sektörü ise yüzde 1,8 oranında küçülerek GSYH’ye olumsuz katkı sağladı. Finans ve sigorta faaliyetleri yüzde 0,5, kamu yönetimi, eğitim ve sağlık hizmetleri ise yüzde 0,3 oranında sınırlı artış gösterdi.

Çeyreklik bazda yüzde 1 büyüme

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış verilere göre GSYH, bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,0 oranında artarken, takvim etkisinden arındırılmış yıllık büyüme ise yüzde 2,7 olarak gerçekleşti.

GSYH cari fiyatlarla 12,1 trilyon TL’ye ulaştı

2025 yılının ilk çeyreğinde üretim yöntemiyle hesaplanan GSYH, cari fiyatlarla yüzde 36,7 artışla 12 trilyon 125 milyar 173 milyon TL’ye yükseldi. Bu değer, ABD doları bazında 335 milyar 504 milyon dolar olarak hesaplandı.

Hanehalkı ve yatırım harcamaları arttı, ihracat durağan kaldı

Yerleşik hanehalklarının nihai tüketim harcamaları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,0 oranında artarken, devletin tüketim harcamaları yüzde 1,2, gayrisafi sabit sermaye oluşumu ise yüzde 2,1 oranında yükseldi. Öte yandan mal ve hizmet ihracatı yüzde 0,01 oranında düşerken, ithalat yüzde 3,0 oranında artış gösterdi.

İşgücü ödemelerinde güçlü artış

İşgücü ödemeleri yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 42,9 oranında arttı. Net işletme artığı ya da karma gelir ise yüzde 31,2 oranında yükseldi. İşgücü ödemelerinin Gayrisafi Katma Değer içerisindeki payı 2024’ün ilk çeyreğinde yüzde 41,7 iken, bu oran 2025’in aynı döneminde yüzde 43,7’ye çıktı. Buna karşın net işletme artığı/karma gelirin payı yüzde 36,4’ten yüzde 35,0’e geriledi.

Türkiye ekonomisinin 2025 yılına pozitif bir başlangıç yaptığı görülürken, büyümenin sektörel bazda dengesiz dağıldığı dikkat çekiyor. Özellikle inşaat ve hizmet sektörlerindeki güçlü performans öne çıkarken, tarım ve sanayi alanlarındaki daralma ekonomideki yapısal sorunların devam ettiğine işaret ediyor.