A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.
Avusturya 1-2 Türkiye
Maçtan Dakikalar
1 Maç Başladı
1. dakikada Arda Güler’in sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasında savunmanın uzaklaştırmak istediği topu kaleci Pentz, çizgi üzerinden çıkardı. Dönen topu altıpas içinde önünde bulan Merih Demiral’ın vuruşu ağlarla buluştu. 0-1
6. dakikada Avusturya’da Schimid’in soldan kullandığı köşe vuruşunda ön direğe yerden gelen ortayı Posch ayağıyla geriye aşırdı. Kale çizgisine paralel gelen meşin yuvarlağa arka direkte rakibinden önce müdahale eden Merih Demiral, topu kornere gönderdi.
25. dakikada sağ taraftan Arda Güler’in köşe vuruşunda ön direğe gelen ortaya ceza alanında iyi yükselen Merih Demiral’ın kafa vuruşu üstten dışarı çıktı.
Müsabakanın ilk yarısı millilerin 1-0’lık üstünlüğüyle sona erdi.
45 İkinci yarı başladı
50'Posch sağ kanattan içeri ortaladı. Ceza sahasında Gregoritsch'in kafa vuruşunda top dışarı çıktı.
59'GGGOOOOOOOOOOOLLLLL! Merih Demiral, farkı ikiye çıkaran golü attı. Arda Güler'in kullandığı köşe vuruşunda iyi yükselen Merih bu kez kafayla kaleciyi çaresiz bıraktı ve topu ağlarla buluşturdu.
67'GOL! Gregoritsch farkı bire indiren golü attı. Sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda kafalardan seken top arka direkte Gregoritsch'in önünde kaldı. Gregoritsch'in vuruşunda top ağlarımıza gitti.
73'Prass sol kanattan içeri ortaladı. Ceza sahasında Merih'in müdahalesiyle top kornere gitti.
89'Ceza sahasının sağında topla buluşan Barış Alper'in vuruşunda top üstten dışarı çıktı.
90'+4' Karşılaşmanın sonunda en az 4 dakika daha oynanacak.
Zorlu geçen karşılaşmayı Türkiye 2-i'lik üstünlükle tamamladı.
Stat: Leipzig
Hakemler: Artur Soares Dias, Paulo Soares, Pedro Ribeiro
Avusturya: Patrick Pentz, Stefan Posch, Kevin Danso, Philipp Lienhart (Maximillian Wöber dk. 64), Phillipp Mwene (Alexander Prass dk. 46), Nicolas Seiwald, Romano Schmid (Michael Gregoritsch dk. 46), Christoph Baumgartner, Konrad Laimer (Florian Grillitsch dk. 64), Marcel Sabitzer, Marko Arnautovic
Yedekler: Lindner, Hedl, Querfeld, Kainz, Daniliuc, Seidl, Weimann, Entrup, Grüll
Teknik Direktör: Ralf Rangnick
Türkiye: Mert Günok, Mert Müldür, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Kaan Ayhan, İsmail Yüksek (Salih Özcan dk. 58), Orkun Kökçü (İrfan Can Kahveci dk. 83), Arda Güler (Okay Yokuşlu dk. 78), Kenan Yıldız (Kerem Aktürkoğlu dk. 78), Barış Alper Yılmaz
Yedekler: Altay Bayındır, Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Cenk Tosun, Yusuf Yazıcı, Ahmetcan Kaplan, Semih Kılıçsoy, Yunus Akgün, Bertuğ Yıldırım
Teknik Direktör: Vincenzo Montella
Goller: Merih Demiral (dk. 1 ve 59) (Türkiye), Michael Gregoritsch (dk. 66) (Avusturya)
Sarı kartlar: Orkun Kökcü, İsmail Yüksek (Türkiye), Romano Schmid, Philipp Lienhart (Avusturya)