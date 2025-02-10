"Kazanan Türkiye Olacak"

Bakan Uraloğlu, 5G ihalesinin 2024’ün ilk yarısında yapılacağını ve 2026’da sona erecek Fiber Altyapıda İmtiyaz Sözleşmesi için ayrı bir ihale düzenleneceğini açıklamıştı. Sürece ilişkin değerlendirmede bulunan Dr. Ali Taha Koç, "Yatırımlarımızı artırarak ülkemizin fiber altyapısını güçlendirmeye devam edeceğiz. Yenilikçi teknolojileri Türkiye’ye kazandırmak için bu süreci bir görev kabul ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"5G'ye Geçiş İçin Teknik Altyapımız Hazır"

5G’nin Türkiye için büyük bir dönüm noktası olacağını belirten Dr. Koç, "Mobil iletişimde dünya standartlarında hizmet sunuyoruz. Aynı kaliteyi fiber altyapı alanında da sağlamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 5G'ye geçiş sürecinde teknik altyapımızı tamamladık ve frekans tahsisleri yapıldığında en güvenilir ve en kaliteli 5G hizmetini sunan şirket yine Turkcell olacak" dedi.

"En kaliteli fiber altyapıyı ülkemize sunmak için göreve hazırız"

Dr. Ali Taha Koç, konuyla ilgili şu değerlendirmelerde bulundu: "Ülkemizde fiber altyapının yayılması için çok daha büyük yatırım ihtiyacı var. Hem şirketlerden, kurumlardan hem de vatandaşlarımızdan bu konuda yüksek bir talep olduğunu biliyoruz. Biz de Turkcell olarak yatırımlarımızı, fiber altyapımızı güçlendirip yenilikçi teknolojileri milletimize kazandırma vizyonu ile aralıksız sürdürüyoruz. Sayın Bakanımızın bu çağrısını bir görev kabul ediyoruz. Süreçte rekabet koşullarının yeniden belirlenmesiyle, Türkiye'nin Turkcell'i olarak mobil iletişimde verdiğimiz dünya standartlarındaki hizmeti, fiber altyapı alanında da ülkemize sunmaya ve bu milli sorumluluğu üstlenmeye hazırız. 5G ihalesi de Türkiye için gerçek bir dönüm noktası olacak. Başta iş hayatı ve farklı endüstri kolları olmak üzere her alanda çok dönüştürücü etki yapmasını beklediğimiz 5G teknolojisine yönelik çalışmalarımız, uzun süredir devam ediyor. 5G'ye geçiş için gerekli olan tüm hazırlıkları tamamladık. Teknik altyapımız da hazır. Frekans tahsisleri tamamlandığında, en kaliteli 5G deneyimini sunan ve en güvenli hizmeti veren şirket yine Turkcell olacak."

Turkcell, hem 5G hem de fiber altyapı yatırımlarıyla Türkiye'nin dijital dönüşümüne öncülük etmeyi hedefliyor.