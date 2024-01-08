Ekovitrin’in 2024 Ocak sayısına röportaj veren Türk Sineması’nın Sultanı Türkan Şoray, Türk kahvesinin değeri ve sanatı ile ilgili bilinmeyenleri paylaştı.

Türk Sineması’nın Sultanı unvanıyla tanınan Türkan Şoray, Türk kahvesi tadının dünyada hiçbir yerde olmadığını, Türkiye’de kahve satılan tüm yerlerde Türk kahvesinin satışının öncelikli şart olması gerektiğini söyledi.

Türk markalarının giderek dünyada önemli yer tuttuğuna dikkat çeken ünlü sanatçı Türkan Şoray, Türk kahvesinin de markalar arasında parladığını söyledi. Türk kahvesinin dostluk, arkadaşlık, sohbet ve muhabbetin kapısını aralayan bir kültüre sahip olduğunu dile getiren Ünlü Sanatçı, Türk kahvesini dünyaya tanıtanları gönülden takdirle karşıladığını, bu hizmette önemli katkısını gördüğü Gönül Kahvesi markasına da teşekkür ettiğini kaydetti.

TÜRK KAHVESİNİN 40 YIL HATIRI VAR

Sanatçı Türkan Şoray, kahve sohbetlerinin hayatında bambaşka yerinin olduğunu belirtti. Sanatçı Türkan Şoray, “Gönül ve sevgiyle hazırlanmış dostlarla içilen bir Türk kahvesinin gerçekten 40 yıl hatırı var. Bu hatırı ömrümün sonuna kadar saklıyorum” dedi.

TEKRAR SİNEMAYA MI DÖNECEK?

Devlet sanatçısı, senarist, yönetmen ve aynı zamanda yazar olan Türk Sineması’nın Sultanı unvanıyla tanınan Türkan Şoray, sanatıyla ilgili çalışmaları sürdürüyor. “Sinemaya devam etmek; elbette olağanüstü… Kalbimi çalan bir senaryo olursa, bir hikâye olursa, bunu hayal edebilirsem, niye olmasın” diyerek tekrar sinemaya dönebileceğinin sinyalini verdi.

HER ŞEYİN BAŞI SEVGİ

Devlet sanatçısı, senarist, yönetmen ve aynı zamanda yazar olan Türk Sineması’nın unutulmaz ismi Türkan Şoray, “Her şeyin başı sevgi” diyerek güç ile sevginin bir araya gelmesiyle başarılamayacak hiçbir sorunun olamayacağını söylerken sanatındaki başarıyı “sevgi” olarak açıkladı.

Türkan Şoray ile yapılan bu özel röportajın tamamını okumak için Ekovitrin dergisini alabilirsiniz.

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