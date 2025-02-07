"Türkiye Bu Dönemin Kazanan Ülkelerinden Olacak"

Dünyada teknolojik değişimin hızlandığını vurgulayan Bakan Kacır, Türkiye’nin bu dönüşüm sürecinde önemli bir konumda olduğunu belirtti. Türkiye'nin son 20 yılda ekonomik büyümede büyük bir ivme yakaladığını ifade eden Kacır, "Dünyada büyüme hızında öne çıkan ülkelerden biriyiz. Çin %8’in üzerinde büyürken, ABD %2, Avrupa Birliği %1,4 büyüdü. Türkiye ise %5,5 büyüme oranıyla dikkat çekiyor. Genç ve dinamik nüfusumuzun öncülüğünde güçlü bir ekonomi inşa ediyoruz" dedi.

"Savunma Sanayiinde Yerli Sistemlerin Payı %80’e Ulaştı"

Türkiye’nin sanayi alanındaki üretim gücüne değinen Bakan Kacır, birçok sektörde küresel ölçekte liderlik pozisyonuna ulaşıldığını belirterek, "Beyaz eşya üretiminde Avrupa'da bir numarayız, dünyada ikinciyiz. Ticari araç üretiminde Avrupa’nın lideriyiz. Güneş paneli üretiminde Avrupa’da bir numarayız. Demir, çelik ve çimento sektörlerinde de ilk üçteyiz" ifadelerini kullandı.

Savunma sanayiinde ise yerli ve milli sistemlerin payının %80’e ulaştığını vurgulayan Kacır, "Bu oran geçmişte %20 seviyelerindeydi. Bugün savunma sanayiimiz kendi geliştirdiği yerli ürünlerle dünya çapında başarılar elde eden bir sektöre dönüştü. Avrupa'da bu oran hâlâ %20 seviyelerinde" diye konuştu.

"Teknofest ile Gençlerimizi Teknoloji Geliştirme Sürecine Dahil Ediyoruz"

Bakan Kacır, gençleri teknoloji geliştirme süreçlerine dahil etmek amacıyla Türkiye’nin dünyanın en büyük teknoloji festivallerine ev sahipliği yaptığını belirtti. "Geçtiğimiz yıl Teknofest’te 1 milyon 600 bin gencimiz 45 farklı yarışmaya katıldı. Ayrıca, ülke genelinde deney yap atölyeleri kurarak gençlerimizi teknoloji üretimine teşvik ediyoruz" dedi.

"Yüksek Teknoloji İhracatında Büyük Atılım"

Türkiye’nin sanayide yüksek teknolojili üretime yönelik attığı adımları da değerlendiren Kacır, "Türkiye’de orta-yüksek teknoloji ihracatımız 90 milyar dolara ulaştı, yüksek teknoloji ihracatımız ise 9 milyar doları geçti. Ancak bu rakamları yeterli görmüyoruz. Toplam ihracatımız 263 milyar dolara ulaşmış durumda ve orta-yüksek ile yüksek teknoloji alanında daha hızlı hareket etmeliyiz" diye konuştu.

HIT-30 ile Yüksek Teknoloji Yatırımlarına Destek

Bakan Kacır, Türkiye’nin küresel teknoloji rekabetinde daha ileriye gitmesi için hayata geçirilen HIT-30 programına da değinerek, "Cumhurbaşkanımızın Temmuz ayında duyurduğu HIT-30 programı, yüksek teknoloji üretimi ve ihracatını artırmaya yönelik büyük bir destek paketi sunuyor. Yarı iletkenler, batarya teknolojileri, elektrikli araçlar, güneş enerjisi ve rüzgar türbini gibi kritik alanlarda Türkiye’yi önemli bir üretim merkezi haline getirmek için küresel şirketlere AR-GE merkezleri kurmaları çağrısında bulunduk" ifadelerini kullandı.

Sanayi ve teknoloji alanında gerçekleştirilen bu adımların, Türkiye’yi küresel ekonomide daha güçlü bir oyuncu haline getirmesi hedefleniyor.