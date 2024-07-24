Yeni nesil mühendisleri ve fark oluşturan fikir sahiplerini destekleyen uluslararası "James Dyson Ödülü", Türk mühendisin projesini yarışmaya kabul etti. Günlük alışveriş ve taşıma işlerini daha pratik ve sürdürülebilir hale getirmeyi hedefleyen, plastik poşet kullanımını azaltarak çevre dostu bir deneyim sunan alışveriş sepeti “MuleMate” 50 kg'a kadar yük taşıyabiliyor ve güçlü 7000mAh piliyle 5 km'ye kadar yol alabiliyor. Projenin sahibi İstanbul Beykent Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı Öğr. Gör. Uğur Güven Adar, tasarımı hakkında yaptığı açıklamada, “MuleMate, üç tekerlekli yapısı sayesinde merdivenleri rahatlıkla tırmanabiliyor ve kompakt, katlanabilir tasarımıyla otomobil bagajına kolayca sığıyor. Akıllı telefonlarla senkronize edilen MuleMate, 5 metre mesafede kullanıcıyı takip ediyor ve sonar algılayıcıları ile engellerden kaçınıyor. Üç farklı depolama bölmesi ve ağırlık algılayıcısı ile yük kapasitesini izleyerek çevre dostu alışveriş yapılmasını sağlıyor” dedi.

Tasarımın plastik poşet kullanımını azaltarak çevre dostu bir alışveriş deneyimi sunduğuna vurgu yapan Adar, “Şu anda prototip ve geliştirme aşamasında olup testleri devam ediyor. Bu yenilikçi ürün, günlük alışveriş ve taşıma işlerini daha pratik ve sürdürülebilir hale getirecektir. Ekim ayında James Dyson Ödülleri ilan edilecek. Ancak, proje başvuruları sonuçlanmadan önce çeşitli ülkelerdeki teknoloji sitelerinde haberleri yapıldı, şimdiden övgüyle ve heyecanla bahsedildi” ifadelerini kullandı.



Çalışmaları hakkında bilgi veren Uğur Güven Adar, şöyle konuştu:

“Bilgisayar Programcılığının Bölüm Başkanı olarak çalışmamdan dolayı öğrencilerimin Bitirme Projesi (Yönlendirilmiş Çalışma) dersini her öğrenciyle beraber çalışarak vermekteyim. Bitirme projesinde öğrencilerimizden beklediğimiz akademik bir çalışma ile alanında aldığı bilgilerden bir proje bitirmeleri. Benzer şekilde diğer derslerimde de (Mobil Uygulamalar, Oyun Programlama vs.) proje bazlı çalışmaktayız. Öğrencilerime derslerde yaptıkları projeleri mutlaka çeşitli yarışmalara göndermelerini, yenilikçi yazılım fikirleri konusunda ülkemize faydalı olarak girişimcilik yarışmalarında değerlendirmelerini istiyorum. Bu bağlamda birçok öğrencimiz projelere başvurabiliyor, bazı öğrencilerimiz sınıf arkadaşlarıyla birlikte yazılım şirketleri açarak ülkemizde katkı sağlıyor. Bu yarışmaya öğrencilerimi yarışmalara teşvik etmek ve prototipini oluşturduğum yenilikçi bir fikir ile yaklaşık 20-30 ülkeden katılımcıların olduğu yarışmada ülkemizi temsil etmek amacıyla başvurdum. Yarışmadan ödül almam halinde kendi öğrencilerimle çalışacağımız bir girişim şirketi kurmayı hedefliyoruz.”