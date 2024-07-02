Yeni sipariş ile birlikte Türk Hava Yolları (THY), 777 kargo uçağı filosunu üçe katlayacak ve kargo kaldırma kapasitesine 408 metrik ton ekleyecek.

Türk Hava Yolları Kargodan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ali Türk, "Kargo filomuzu genişletmeye yönelik bu yeni yatırımımız, hava kargo hizmetleri için artan küresel talebi karşılama konusundaki kararlılığımızın göstergesidir. Boeing 777 kargo uçaklarının filomuza katılması operasyonel kabiliyetlerimizi arttırmakla kalmayacak, aynı zamanda dünyanın dört bir yanındaki müşterilerimize sunduğumuz benzersiz hizmet ve verimlilikle lider konumumuzu korurken, dünya çapında hava kargo sektörünün zirvesine ulaşmaya yönelik stratejik vizyonumuzun da önemli bir adımı olacaktır." dedi.

THY’nin bu ek 777 kargo uçağı alımı, e-ticaretin hızla büyümesi ve dünya genelinde verimli ve güvenilir taşımacılık ihtiyacı nedeniyle artan kargo hizmetleri talebini karşılamasına yardımcı olacak. Yeni kargo uçakları, THY’nin kargo operasyonlarını optimize etmesini, maliyetleri düşürmesini ve teslimatlarını dünya çapında tüm varış noktalarına zamanında ulaştırmasını sağlayacak.

Boeing Avrasya Satıştan Sorumlu Başkan Yardımcısı Paul Righi, "Boeing 777 kargo uçaklarının şirketin filosuna dahil olmasıyla birlikte, THY’nin kargo operasyonlarının genişlemesini desteklemekten ve THY ile uzun yıllara dayanan ortaklığımızı sürdürmekten gurur duyuyoruz. 777 kargo uçağının yük taşıma kapasitesi, menzil ve esneklik kabiliyetleri ile THY’nin operasyonel verimliliğini en üst düzeye çıkarırken olağanüstü düzeyde müşteri hizmetleri sunmasını sağlayacak." dedi.

Boeing 777 kargo uçağı, 102 metrik ton (112 ton) azami yük taşıma kapasitesi ve 9.200 kilometre (4.970 deniz mili) menzili ile dünyanın en kabiliyetli çift motorlu kargo uçağı olma özelliğine sahiptir.

265'ten fazla teslimatla 777 kargo uçağı, Boeing'in tüm zamanların en çok satan kargo uçağıdır. Kargo uçaklarında sektör lideri olan Boeing, yeni üretim ve dönüştürülmüş uçaklar da dahil olmak üzere dünya çapındaki özel kargo uçağı kapasitesinin %90'ından fazlasının tedarikçisi konumundadır.

THY, kargo uçaklarının yanı sıra 777-300ER (Extended Range), Yeni Nesil 737, 737 MAX ve 787 Dreamliner'dan oluşan Boeing uçak filosu işletmektedir.