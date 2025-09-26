Anlaşma, 35 adet 787-9, 15 adet daha büyük 787-10 ve opsiyonel olarak 25 adet 787 Dreamliner’ı kapsıyor. Bu yeni sipariş, Türk Hava Yolları’nın filosunu daha da büyütmesine ve modernize etmesine katkı sağlamasının yanı sıra ABD genelinde 123.000’den fazla istihdama destek olacak.

Türk Hava Yolları, aynı zamanda, tamamlandığında Boeing’ten yapılan en büyük tek koridorlu uçak alımı olacak, 100 adedi kesin ve 50 adedi opsiyon olmak üzere toplam 150 adet 737-8/10MAX tipi uçak alımı hususunda görüşmelerin tamamlanmış olduğunu açıkladı. 787 ve 737 MAX siparişlerinin birlikte değerlendirilmesi Türk Hava Yolları’nın kapasitesini ve uçuş ağını genişletirken, Boeing filosunu da iki katına çıkaracak.

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat yaptığı açıklamada “Bu anlaşma sadece bir filo genişletme hamlesi olarak görülmemeli; sektördeki öncü pozisyonumuzun itici gücü olan inovasyon ve operasyonel mükemmeliyete bağlılığımızın da bir yansıması olarak değerlendirilmeli. Yeni nesil Boeing uçaklarının filomuza katılması, 800 uçaklık filoya ulaşmayı hedefleyen 2033 vizyonumuzun hiç şüphesiz önemli bileşenlerinden biri olacak.” dedi.

Dünyada en fazla ülkeye uçan hava yolu olan Türk Hava Yolları, bugün 787-9, 777, 737 MAX, Yeni Nesil 737 ve 777 Kargo uçakları dahil olmak üzere 200’ün üzerinde Boeing jeti işletmektedir.

Türk Hava Yolları’nın filosuna daha büyük 787-10’u eklemesi, İstanbul ile ABD, Afrika, Güneydoğu Asya ve Orta Doğu arasındaki yoğun talep gören hatlarda yakıt verimliliğini artırırken ek yolcu ve kargo kapasitesinden de faydalanmasını sağlayacak.

787-10, tıpkı 787-9 gibi geniş gövdeli uçaklar arasında en büyük pencerelere sahip olmasının yanı sıra kabin daha düşük bir irtifada ve daha nemli hava sistemi ile basınçlandırılıyor, türbülansı algılayıp etkisini azaltan teknolojisi sayesinde daha sarsıntısız bir uçuş sağlayarak üstün yolcu konforu sunuyor.

Boeing Ticari Uçaklar Başkanı ve CEO’su Stephanie Pope, “Türk Hava Yolları’nın gelecekteki büyümesini desteklemek üzere bir kez daha 787 Dreamliner ve 737 MAX’i seçmesinden gurur duyuyoruz. Türk Hava Yolları, 787’yi uzun menzilli filosunun çok yönlü bir bileşeni hâline getiren küresel havayollarından biridir. Bugüne kadar 1.200’den fazla uçak teslim ettiğimiz 787 Dreamliner ailesi, her gün yaklaşık 500.000 yolcuya hizmet vererek geniş gövde filoları arasında en fazla ülkeyi birbirine bağlıyor. Türkiye ve Türk havacılık sanayiinin 80 yıllık gururlu bir ortağı olarak, Türk Hava Yolları’nın operasyonlarını genişletirken, yolcularına benzersiz deneyimler sunmasında desteğimizi sürdürmeye devam etmekten mutluyuz.” dedi.

Boeing, 80 yıldır Türkiye’de hava yolu işletmelerini ticari uçaklar ve hizmetlerle, Türkiye Cumhuriyeti’ni ise savunma platformlarıyla destekliyor.

Ankara ve İstanbul’daki ofisleriyle Boeing, Türkiye’de tedarik zinciri gelişimine 2 milyar ABD doları yatırım yaptı ve yaklaşık 5.000 kişilik istihdama katkıda bulundu. Bu yatırımlar, tedarikçi geliştirme programı aracılığı ile yerel uzay ve havacılık sektöründe büyümeyi destekleyerek, yenilikçiliği teşvik ederek Türk sanayiinin küresel havacılık ve uzay tedarik zincirine entegrasyonunu güçlendirmektedir.