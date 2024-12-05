arihi Belgelerle İtiraz

Bereket Döner, Selçuklu ve Osmanlı dönemine uzanan dönerle ilgili belgelerle Avrupa Komisyonu’na başvuruda bulundu. Osmanlı bilgini Takiyeddin Efendi’nin çizimleri ve Evliya Çelebi’nin Seyahatname’sindeki dönerle ilgili anlatımlar, dönerin tarihi Türk mutfağına dayandığını ortaya koyuyor. Ayrıca, Selçuklu dönemine ait yemek kültürü üzerine yapılan araştırmalar ve akademik makaleler de itiraz dosyasının bir parçasını oluşturuyor.

"Döner Türkiye’nindir"

Bereket Döner Yönetim Kurulu Başkanvekili Mevlüt Ceyhun Tekdemir, Avrupa Komisyonu’nun bu konuda doğru ve adil bir karar vereceğine inandıklarını söyledi. Tekdemir, “Türkiye’nin döner üzerindeki haklılığı tartışmasızdır. Gerek tarihi gerekse sosyolojik kaynaklar, dönerin bir Türk lezzeti olduğunu doğruluyor” dedi. Tekdemir ayrıca, Almanya’nın bu konuda net bilgi edinmek için Frankfurt’taki Goethe Üniversitesi Arap-İslam Bilimler Tarihi Enstitüsü’nü ziyaret etmesini önerdi.

Avrupa’ya Türk Dönerinin Gerçek Lezzeti

Tekdemir, Avrupa’daki döner tüketiminin büyük kısmının Türk döneri olduğunu vurgulayarak, “Gerçek Türk dönerinin lezzetini tüm Avrupa’ya tattırmak için şubelerimizi yaygınlaştırmayı planlıyoruz” dedi. Bereket Döner, Döner Point markasıyla Almanya başta olmak üzere Avrupa’nın farklı şehirlerinde şubeler açmayı hedefliyor.

Avrupa Komisyonu’ndan Karar Bekleniyor

Avrupa Komisyonu, Türkiye’nin "Geleneksel Ürün Adı" talebini değerlendirmeye devam ediyor. Türkiye’nin sunduğu bilimsel, tarihi ve kültürel kanıtlarla dönerin Türk mutfağına ait bir değer olarak tescillenmesi bekleniyor. Kararın, bu lezzetli tartışmada Türkiye lehine sonuçlanacağına dair umutlar yüksek.

Dönerin gerçek hikâyesi, tarihin derinliklerinden gelen belgelerle Avrupa’da yankılanıyor.