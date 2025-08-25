ATRO’nun 792’si aktif, 125’i pasif olmak üzere toplam 917 üyesi bulunduğunu belirten Gündüzalp, 21 farklı dilde rehberlik hizmeti verildiğini söyledi. Rehberlerin çoğunluğunun İngilizce dilinde görev yaptığını ifade eden Gündüzalp, Türkiye Rehberler Birliği’ne bağlı 13 odadan biri olan ATRO’nun, üye sayısı bakımından 6. sırada yer aldığını dile getirdi.

“En Çok Eğitim Gezisi Düzenleyen Odayız”

Oda olarak diğer odalardan farklı bir noktada olduklarını belirten Başkan Gündüzalp, “En çok rehber eğitim gezisi düzenleyen kurumuz. Kaçak rehberler ve kaçak turlarla mücadelede aktif rol üstleniyoruz. Tur otobüslerinde denetimler yapıyoruz, aynı zamanda halkı yasal ve rehberli turlara yönlendirmek için bilinçlendirme çalışmaları yürütüyoruz” dedi.

Programda görseller eşliğinde yapılan sunumun ardından katılımcıların sorularını da yanıtlayan Gündüzalp, alınan geri dönüşlerin olumlu olduğunu ifade etti. Toplantıda söz alan Meclis Koordinatörü Mahmut Ökçesiz ise sektöre yönelik çeşitli önerilerde bulundu.