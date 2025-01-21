Restoranda Başlayan Yangın Kısa Sürede Oteli Sardı

Sabah saat 04.00 sularında başlayan yangın, otelin restoran kısmından kısa sürede tüm binaya yayıldı. Ahşap ağırlıklı yapıya sahip otel, yangının hızla büyümesine neden oldu. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarla olay yerine itfaiye, sağlık ekipleri, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Yarıyıl tatili nedeniyle otelin tam kapasite dolu olduğu belirtildi.

Tatilciler Uykularında Yakalandı

Yangına uykuda yakalanan tatilciler hızla tahliye edilirken, ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti. Yaralılar, bölgedeki sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere sevk edildi.

Ahşap Yapı ve Uçurum Engel Oldu

Bölgeye gelen Bolu Valisi Abdulaziz Aydın ve Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, olay yerindeki çalışmaları koordine etti. Yangının büyük kısmı ahşap olan otelde çıkması, müdahale sürecini zorlaştırdı. Ayrıca otelin uçurum kenarında bulunması da itfaiyenin alevlere ulaşımını engelledi.

Sahra Hastanesi Kuruldu

Tahliye edilenlerin sağlık kontrolleri için bölgede sahra hastanesi kuruldu. Yangının neden çıktığıyla ilgili soruşturma sürerken, olay yerinde jandarma ekipleri güvenlik önlemlerini artırdı.

Yetkililerden İlk Açıklamalar

Vali Aydın, olayla ilgili yaptığı açıklamada, “Yangının çıkış nedeni henüz netleşmedi. Yangın, otelin yapısal özellikleri nedeniyle hızla büyüdü. Ekiplerimiz en kısa sürede müdahale etti. Yaralıların sağlık durumunu yakından takip ediyoruz” dedi.

Yangının detayları ve can kayıplarına ilişkin bilgi geldikçe kamuoyuyla paylaşılacağı öğrenildi.