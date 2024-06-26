Dün Ankara'da düzenlenen törenle Tatvan'a uğurlanan “Turistik Tatvan Treni” Ankara-Tatvan arasındaki ilk seferi kapsamında Tatvan'da törenle karşılandı. Oda heyeti ve il ve ilçe protokolü tarafından davul, zurna ve çiçeklerle karşılanan trenin içerisinde basın mensupları, influencerlar ve özel davetlilerin de bulunduğu 140 kişilik ilk yolcu ekibi 3 gün boyunca kentin tarihi ve doğal güzelliklerini keşfedecek.



Düzenlenen karşılama töreninde konuşan Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu, yeni tren seferinin başlamasının, Bitlis'in doğal güzelliklerini, tarihi zenginliklerini ve kültürel mirasını tanıtmak adına önemli ve büyük bir adım olduğunu söyledi. Bitlis'in 760'ın üzerindeki tescilli yapısıyla "müzekent" özelliği taşıyan kadim bir şehir olduğunu belirten Karaömeroğlu, şöyle konuştu: "Zirvesinden 12 ay boyunca kar eksilmeyen Türkiye'nin en yüksek üçüncü dağı olan Süphan, Kubbet-ül İslam'ın üç şehrinden biri olan Sakin Şehir unvanlı Ahlat, UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'ndeki Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı, Sultan 2. Abdülhamid Han'ın gönül dostu Muhammet Küfrevi Hazretleri Türbesi, İstanbul'da Eyüp Sultan Hazretlerinin kardeşi Feyzullah El Ensari Hazretleri Türbesi, zamanın üniversitesi konumundaki İhlasiye Medresesi, kentteki tarihi hanlar ve hamamlar sizlerin ziyaretini beklemektedir."



Bu projenin hayata geçirilmesinde emeği geçenlere ve Eren Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Eren'e teşekkür eden Karaömeroğlu, "Bu tür projeler ülkemizin her köşesindeki güzellikleri tanıtmak ve turizmi geliştirmek adına büyük ve önemli adımlardır. Tüm misafirlerimize bir kez daha hoş geldiniz diyorum. Keyifli bir vakit geçirmenizi diliyorum. Ankara'dan Bitlis'e uzanan büyüleyici bir yolculuğun yeni dostluklara ve güzel anılara vesile olmasını diliyorum." dedi.



Belediye Başkanı Tanğlay ise 24 Haziran'da yola çıkan turistik trenin ilk seferini gerçekleştirdiğini vurgulayarak, yolcuların 7 bin yıllık kadim şehir Bitlis'e geldiğini belirtti.



Misafirlerin Bitlis'te güzel anılar biriktireceğini ifade eden Tanğlay, "Turizm trenini karşılamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Valimizin öncülüğünde bunun devamını sağlayacağız. Şehrimiz adına hepinize hoş geldiniz diyorum. Buradan giderken bir gönül elçisi olarak Bitlis'i, gördüğünüz bütün dostlarımıza güzel şekilde anlatacaksınız. İyi eğlenceler diliyorum." diye konuştu.



Trenle Ankara'dan Tatvan'a gelen ve coşkuyla karşılandıklarını dile getiren Muzaffer Halbulayf ise “Özbekistanlıyım. Ankara Üniversitesinde doktora yapıyorum, üniversitemiz bize böyle bir imkan sundu, iki gündür yoldayız, yolda tarihi turistik yerleri gezdik, saat 11 olmasına rağmen coşkuyla karşılandık.”



“Çok hoşgörülü insanlarla yolculuk yaptık”



Melike Sönmez de “Ankara'dan Bitlis'e turistik treniyle geldik ve çok hoşgörülü insanlarla yolculuk yaptık. Burada davul zurna ile karşılandık. Bu yolculuğu herkese tavsiye ediyorum” dedi.



İnfluencerların da eşlik ettiği yolculukta bu tren seferlerinin bölge için büyük önemi olduğunu söyleyen Servet Doğan “Bugün Bitlis'in tanıtımı ile alakalı muhteşem bir organizasyon yapılmış, biz de bugün bunun için buradayız. İnsanların burayı görüp öğrenebilmesi için çok önemli bir program emeği geçenlere teşekkür ediyorum.” dedi.



Beyzanur Çiftçi “Buraya turistik Tatvan treni ile geldik, çok heyecanlıyız yolculuğumuz çok keyifli geçti. Yarın da Bitlis'in turistik yerlerini gezeceğiz” dedi.



Program sonrası gelen misafirler konaklayacakları otellere geçti.