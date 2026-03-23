Haftanın en çok işlem gören ürünlerinden ekmeklik buğdayda fiyatlar yatay bir seyir izledi. “Buğday Ekmeklik Kırmızı 3. Sınıf” ürün 16 Mart Pazartesi günü 13,60 TL/kg seviyesinden açılırken, hafta ortasında da aynı seviyede kaldı. Ekmeklik buğday grubunda haftalık ortalama fiyat ise 13,50 TL/kg olarak gerçekleşti.

Makarnalık buğday tarafında da benzer bir durağanlık gözlendi. “Buğday Makarnalık 2. Sınıf” ürün haftaya 13,85 TL/kg seviyesinden başlarken, hafta boyunca bu seviyeyi korudu. Makarnalık buğdayda haftalık ortalama fiyat 13,43 TL/kg oldu.

Mısır fiyatlarında ise yukarı yönlü bir hareket dikkat çekti. Haftaya 12,85 TL/kg seviyesinden başlayan mısırın ağırlıklı ortalama fiyatı hafta ortasında 12,44 TL/kg’a yükseldi. Haftalık ortalama fiyat 12,42 TL/kg olarak kaydedildi.

Arpa tarafında ise düşüş eğilimi öne çıktı. 13,50 TL/kg seviyesinden haftaya başlayan arpanın ağırlıklı ortalama fiyatı hafta ortasında 13,13 TL/kg’a geriledi. Buna rağmen haftalık ortalama fiyat 13,44 TL/kg seviyesinde gerçekleşti.

Öte yandan TÜRİB Tarımsal Ürün Fiyat Endeksleri de ürün bazlı ayrışmayı ortaya koydu. Arpa endeksi haftalık bazda yüzde 2,14 düşüşle 7.003,74 seviyesine gerilerken, yıllık bazda yüzde 35,25 artış kaydetti.

Ekmeklik buğday endeksi haftayı yüzde 0,72 yükselişle 6.714,17 seviyesinden kapatırken, yıllık artış yüzde 23,32 oldu. Genel buğday endeksi ise sınırlı artışla yüzde 0,10 yükselerek 6.303,22 seviyesine çıktı.

Makarnalık buğday endeksi haftalık bazda yüzde 1,39 düşüşle 6.259,05 seviyesine gerilerken, yıllık artış yüzde 21,32 olarak gerçekleşti.

Hububat genel endeksi haftayı yüzde 0,42 artışla 6.218,60 seviyesinde tamamlarken, mısır endeksi yüzde 3,83’lük güçlü yükselişle 6.934,01 seviyesine ulaştı. Mısırda yıllık artış oranı ise yüzde 27,24 oldu.

TÜRİB ELÜS piyasasında geçen hafta itibarıyla en dikkat çekici hareket mısırda yükseliş, arpada ise geri çekilme olarak öne çıktı. Buğday grubunda ise genel olarak yatay ve sınırlı değişimlerin hakim olduğu görüldü.