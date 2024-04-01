AK Parti; 1984'te Melih Gökçek'in kazandığı, 1989'daki 5 yıllık SHP döneminin ardından 1994, 1999, 2004 ve 2019’da Turgut Altınok'un, 2009 ve 2014'te Mustafa AK'ın yönettiği Ankara Keçiören'i 20 yıl sonra kaybetti.
Son haftalarda malvarlığı tartışmalarıyla gündemden düşmeyen mevcut başkan Turgut Altınok'un Ankara adayı olarak ilan edilmesinin ardından Zafer Çoktan'ı aday gösteren AK Parti AA'nın verilerine göre yüzde 38,83'te kaldı.
CHP adayı Mesut Özarslan 202 bin 052 oyla yüzde 46,15'lik orana ulaşarak Keçiören'in yeni belediye başkanı seçildi.