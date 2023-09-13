Tureks Turunç Madencilik 41 yıllık tecrübesiyle; mermer, traverten ve doğal taş alanında dünya çapında önemli bir yere sahip. Yakın zamanda Marble Systems markasıyla halka arz olmayı planlayan Tureks Turunç Madencilik, güçlü yarı yıl rakamlarını açıkladı. İlk 6 ay cirosunu 675 Milyon TL (35,5 Milyon USD) olarak açıklayan Şirket, 2022 yılının aynı dönemine göre 2023 yılının ilk yarısında %34’lük bir satış büyümesi yaşadı. İlk yarı FAVÖK tutarı ise 122,3 Milyon TL.

2022 yılının aynı dönemine oranla net kar değişimi pozitif yönde %60 olan Tureks Turunç Madencilik, halka arz ile sağlanacak kaynağın %40’ını işletme sermayesi ihtiyacı için kullanmayı hedefliyor. Afyonkarahisar, Burdur, Balıkesir, Sivas, Konya, Bursa’da maden ocakları bulunan Tureks Turunç Madencilik, üretiminin %95’ini ihraç ederken, %5’ini de iç piyasada işlenmiş olarak satıyor.

Tureks Turunç Madencilik Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Osman Turunç: “Marble Systems’ın halka arzı sonrası elde edeceğimiz kaynağın %40’ını işletme sermayesi ihtiyacına ayıracağız.”

Marble Systems’ın halka arz çalışmalarına son hız devam eden ve SPK onayı bekleyen Tureks Turunç Madencilik Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Osman Turunç, konuyla ilgili verdiği demeçte: “Yarı yıl rakamlarımız memnuniyet verici. Çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. Halka arz gelirimizin %40’ını işletme sermayesi ihtiyacında, %30’luk kısmını kapasite artırıcı makine yatırımı ve teknolojik yatırımlar ile enerji maliyetini düşürücü yatırımlarda, %30’luk kısmını da finansal giderlerin azaltılmasında kullanacağız. Kurumsal yapımızı güçlendirirken, aynı zamanda kurduğumuz sistemin sürdürülebilirliğini korumak ve sağlamak çok değerli.” şeklinde konuştu. Sektöre katma değer katan Ar-Ge projeleriyle de öne çıkan Tureks Turunç Madencilik, 2023 yılında hayata geçirdiği “Doğal Şartlarda Mermer Plaka Resinleme Verimliliğinin Sağlanabilmesi” projesiyle, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları kapsamında çevresel sürdürülebilirliğin sağlanmasına da katkıda bulunuyor.