Ege Maden İhracatçıları Birliği tarafından düzenlenen 2022 Yılı İhracatın Yıldızları Ödül Töreninde, şirketin tüm ihracat işlemlerine aracılık eden %100 bağlı ortağı "Tureks-GM Mermer Granit San. Tic. Ltd. Şti." , 2022 Yılı EMİB İşlenmiş Doğal taş İhracatı Kategorisinde "En Fazla İhracat Gerçekleştiren 4. Firma" ödülüne layık görülmüştür. Ödül, İzmir’de gerçekleştirilen tören ile takdim edilmiştir.

Marble Systems Tureks Turunç Madencilik Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Osman Turunç: “Türk mermerini dünyada hak ettiği yere getirmekteki çabamız ve kararlılığımızın sonucunu aldığımız bu ödülle gurur duyuyoruz.”

Marble Systems markasıyla, Tureks Turunç Madencilik bünyesinde 50’yi aşkın ülkeye ihracat yapan Marble Systems Tureks Turunç Madencilik Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Osman Turunç, ülkemizin dünyada doğal taş üretimi ve ihracatında önemli oyunculardan biri olduğunun altını çizerek, Türk doğal taş sektörüne ihracatçı olarak katkıda bulunmaktan gurur duyduklarını ifade etti. Ödülün, Türk mermerini dünyada hak ettiği yere getirmekteki çabalarının karşılığı olduğuna işaret eden Turunç, ihracata katkı sunmaya devam edeceklerini vurguladı.