Tarım ve sanayiye yönelik yüksek performanslı çözümleriyle dikkat çeken marka, Stage V emisyon seviyesine geçiş yaptığı ürünleriyle çevreye duyarlılığını da ortaya koydu. Fuarda gerçekleştirilen lansman törenine protokolün ve sektör temsilcilerinin yoğun katılımı damga vurdu.

Türkiye’nin yerli ve güçlü markası TÜMOSAN, 8-12 Nisan 2025 tarihleri arasında 21.si düzenlenen Konya Tarım Fuarı’nda yerini alarak Stage V motor teknolojisiyle donatılmış yeni nesil traktör modellerini sergiliyor. 4200, 5200N, 5200S bahçe ve 4000, 6000, 81 Premium tarla traktör serileri ile tarım sektörüne yönelik verimliliği arttıran çözümler sunuyor. Ar-Ge standında ise Stage V emisyon seviyesine sahip motor modelleri, transmisyon sistemleri, aktarma organları ve dizel/elektrikli forklift çözümleri gibi endüstriyel alandaki yenilikçi ürünlerini 1. Holdeki stantlarında ziyaretçilerle buluşturuyor.

“TARIMDA RETRO ESİNTİSİ” – 90 RETRO SERİSİ SAHNEYE ÇIKTI

TÜMOSAN, fuarın açılış gününde büyük bir lansmanla tarım sektöründe ses getirecek yeni 90 Retro Serisi’ni tanıttı. “Tarımda Retro Dokunuş, Güçte Yeni Bir Duruş!” sloganıyla tanıtılan 125 beygir motor gücüne sahip 90.125 model traktör, klasik tasarımı modern mühendislikle buluşturarak büyük beğeni topladı.

Lansmana Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan, Konya Valisi İbrahim Akın, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Cemil Lütfi Özkul, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Konya Bölge Müdürü Oğuz Tunç, Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk ve Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Üyeleri Muzaffer Albayrak ile Mustafa Albayrak katıldı.

Protokol üyeleri ve ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiği lansman, fuarın en dikkat çeken anlarından biri oldu.

TÜMOSAN Genel Müdürü Halim TOSUN ” TÜMOSAN olarak, her zaman çiftçilerimizin ihtiyaçlarını ve beklentilerini ön planda tutuyor, ürün geliştirme süreçlerimizi de bu doğrultuda şekillendiriyoruz. Tarım sektöründeki deneyimimizle, yenilikçi ve verimli çözümler sunmayı kendimize misyon edindik. Bugün burada tanıtımını gerçekleştirdiğimiz 90 Retro Serisi, geçmişin köklü ve güçlü mirasını, günümüzün ileri teknolojisiyle harmanladığımız özel bir projedir. Bu yeni nesil seriyle sadece bir ürün sunmakla kalmıyor, aynı zamanda tarımın geleceğine nostaljik bir dokunuş katıyoruz. 90 Retro Serisi, çiftçilerimize daha verimli, daha konforlu ve daha güvenilir bir tarım deneyimi sunmayı hedefliyor. Ayrıca bu fuar kapsamında, 7 traktör serimizde Stage V emisyon seviyesine geçiş yaptığımızı da paylaşmaktan memnuniyet duyuyorum. Bu önemli geçiş, çevreye duyarlılık ve sürdürülebilirlik vizyonumuzun bir yansımasıdır. Bununla birlikte, lityum batarya teknolojisine sahip 3.5 ton taşıma kapasiteli yeni elektrikli forklift modelimizin lansmanını da yine bu fuarda gerçekleştiriyoruz. TÜMOSAN olarak her yeni ürünümüzle tarım ve endüstri sektörlerine değer katmaya, kullanıcılarımızın iş gücünü ve verimliliğini artırmaya devam ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

“TÜMOSAN Forklift Modelleriyle Gücü ve Dayanıklılığı Yeniden Tanımlıyor”

İş ve istif makineleri alanında sergilenen yeni lityum batarya teknolojisine sahip elektrikli 3.5 ton forklift modeli büyük ilgi toplarken, Stage V emisyon seviyesine sahip dizel forklift modelleri de (kabinsiz ve kabinli olmak üzere) dayanıklılığı ve yüksek performansıyla dikkat çekiyor. Bu modeller sektörde güvenilirlikleri ile öne çıkarken, çevre dostu özellikleriyle de sürdürülebilirlik hedeflerine katkı sağlıyor.

“Yüksek Performanslı Çözümleriyle Sektöre Yön Veriyor”

TÜMOSAN, geliştirdiği römorklu ve kabinli jeneratör çözümlerini ziyaretçilerin beğenisine sunarken, 460 beygir motor gücüne ulaşan marin motor ve kontrol gruplarıyla da dikkat çekti. Stage V emisyon seviyesine sahip Common Rail dizel motorlarını sergileyen TÜMOSAN, motor teknolojisiyle öne çıkarken; mekanik ve otomatik transmisyon sistemleri, ön aks grupları ile elektronik traktör ve motor kontrol sistemlerini de tanıtarak güçlü AR-GE vizyonunu ortaya koydu.