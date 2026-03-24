VakıfBank, finansal işlemlerin daha kolay, hızlı ve bütüncül bir şekilde yönetilebilmesi için dijital bankacılık hizmetlerini geliştirmeye devam ediyor. Açık bankacılık ekosisteminin sınırlarını genişleten VakıfBank, diğer bankalardaki hesapların VakıfBank Mobil ve internet bankacılığı üzerinden görüntülenebilmesinin ardından, diğer bankalara ait kredi ve banka kartlarının da VakıfBank Mobil’e eklenebilmesini mümkün hale getirdi. Bankalararası Kart Merkezi ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iş birliğiyle geliştirilen bu özellik, 1 Mart itibarıyla bireysel ve ticari tüm müşterilerin kullanımına sunuldu. VakıfBank, bu hizmeti devreye alarak sektörde kart fazını müşterilerine sunan öncü bankalardan biri oldu.

Tüm hareketler sadece VakıfBank Mobil’de

Sektörde bir ilk olarak VakıfBank Mobil’e eklenen “Tüm Hareketler” özelliğiyle hesap ve kartlara ait işlemler kolayca takip edilirken eklenen kartların limit, ekstre ve puan bilgilerine de hızlı şekilde erişilebiliyor. “Diğer Banka Hesap ve Kartlar” menüsü sayesinde müşteriler, diğer bankalardaki hesap ve kartlarını tek bir ekrandan yönetebiliyor. “Varlık Dağılımı” özelliğiyle ise müşterilerin diğer bankalardaki hesaplarını eklemesinin ardından bankalar arasındaki varlık dağılımlarını yüzdesel olarak inceleyebilmesine ve toplam varlıklarını tek ekranda görüntüleyebilmesine imkân tanıyor.

VakıfBank Mobil’de yer alan “Diğer Bankadan Para Getir” menüsü üzerinden müşteriler, ekledikleri bankalar aracılığıyla veya farklı banka ve kuruluşları seçerek para transferi işlemlerini gerçekleştirebiliyor. Tek seferlik para transferlerine ek olarak, diğer banka hesaplarından ileri tarihli ve düzenli para transferi talimatları da verilebiliyor. VakıfBank, finansal yönetimde zaman ve mekân sınırlarını ortadan kaldıran bu yenilikçi adımla dijital bankacılık deneyimini daha bütünsel, şeffaf ve erişilebilir bir yapıya dönüştürüyor.