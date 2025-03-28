Haksız Uygulamalara Karşı Mahkeme Kararı

Kayseri'de bir tüketici, sıfır araç almak için başvurduğu bayide "üretim kıtlığı" bahanesiyle ek işlemler yaptırmak zorunda bırakıldı. Seramik kaplama, cam filmi ve ses izolasyonu gibi işlemler fatura edilerek, tüketiciden fazladan 35 bin TL talep edildi. Tüketici, bu durumu mahkemeye taşıyarak hakkını aradı.

Kayseri 1. Tüketici Mahkemesi, bayi tarafından tüketiciye dayatılan ek masrafların haksız olduğuna karar vererek 35 bin TL'nin iadesine hükmetti. Karar, sıfır araç satışlarında fahiş ek ücret alan bayilere karşı emsal niteliği taşıyor.

Tüketiciler Haklarını Aramalı

Mahkeme kararını değerlendiren Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, pandemi sonrası artan fiyat dalgalanmalarına dikkat çekerek, "Sıfır araçlar liste fiyatının üzerinde satılıyor ve tüketicilere ek hizmetler dayatılıyordu. Mahkemenin verdiği bu karar, bu uygulamaların haksızlığını gösteriyor ve tüketicilere yol gösteriyor" dedi.

Şahin, kararın emsal olduğunu ve benzer durumlarla karşılaşan tüketicilerin faturalarını saklamaları halinde hakem heyetlerine ya da tüketici mahkemelerine başvurmaları gerektiğini vurguladı. "Tüketiciler, son 10 yıl içinde fazla ödedikleri tutarlar için başvurabilirler. Bu karar, bayilere bir uyarı niteliğindedir" ifadelerini kullandı.

Haksız Fiyat Artışlarına Karşı Hukuki Yol

Tüketici mahkemesinden çıkan bu karar, gelecekte bayiler tarafından uygulanan keyfi fiyat artışları ve ek hizmet dayatmalarına karşı tüketicilere hukuki bir dayanak sağlayacak. Haklarının ihlal edildiğini düşünen tüm tüketicilere başvuru yapmaları tavsiye ediliyor.