Trafiğe kaydı yapılan taşıtların türlerine bakıldığında, otomobillerin payı yüzde 50,2 ile en yüksek seviyeye ulaşırken, bunu motosiklet (yüzde 32,7) ve kamyonet (yüzde 9,2) takip etti. Şubat ayında en fazla artış motosiklet (yüzde 61,9), otobüs (yüzde 52,6) ve traktör (yüzde 47,2) gibi taşıt gruplarında yaşanırken, otomobil (yüzde 34,1) ve kamyon (yüzde 21,4) gibi araçların kaydı ise önemli oranda azaldı.

Trafiğe kaydı yapılan taşıtların türlerine göre değişiklikler gözlemlendi. Geçen yılın aynı ayına kıyasla, özellikle otobüs ve minibüs gibi ulaşım araçlarında artış yaşanırken, otomobil ve kamyon gibi ticari araçlarda düşüş dikkat çekti.

Trafikteki Taşıt Sayısı 31 Milyon 596 Bin 522'ye Ulaştı

Şubat ayı sonu itibarıyla, Türkiye'deki trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı 31 milyon 596 bin 522 olarak belirlendi. Bu taşıtların yüzde 51,9'unu otomobiller, yüzde 20,0'ını motosikletler, yüzde 15,0'ını ise kamyonetler oluşturuyor. Özel amaçlı taşıtlar, otobüsler ve minibüsler de küçük bir paya sahip.

Otomobil Satışlarında Elektrikli ve Hibrit Araçlar Artıyor

Ocak-Şubat dönemi verilerine bakıldığında, trafiğe kaydı yapılan 302 bin 544 adet taşıtın yüzde 49,3'ü benzinli otomobillerden oluşurken, dikkat çeken bir diğer gelişme ise elektrikli ve hibrit araçların artan oranı oldu. Ocak-Şubat döneminde trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 26,1’i hibrit, yüzde 12,9’u ise elektrikli araçlardan oluştu. Bu, Türkiye'deki çevre dostu araçlara olan talebin arttığının bir göstergesi.

TÜİK’in açıkladığı veriler, Türkiye'nin otomotiv sektöründeki dinamikleri ve taşıt kullanımı alışkanlıklarındaki değişimi gözler önüne seriyor. Elektromobiliteye olan ilgi, önümüzdeki yıllarda daha da artabilir.