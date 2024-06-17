Erzurum Mayıs 2024 Verileri

TÜİK verilerine göre Erzurum’da Mayıs ayı içinde 65 ipotek, 803 diğer yollardan olmak üzere 868 konut satışı yapıldı. 2023 yılı Mayıs ayına göre ipotekli satışlar yüzde 81,63 oranında azaldı, diğer yoldan satışlar yüzde 27,66 oranında arttı, toplam satışlarda düşüş oranı ise yüzde 11,69 olarak hesaplandı.

Erzurum 1 ve 2. El konut satışları

Erzurum’da Mayıs ayı içinde satışı yapılan 868 konutun 251’i birinci elden 617’si ise ikinci elden satıldı. Toplam satış içinde birinci el satışları yüzde 28,91, ikinci el satışları yüzde 71,08’lik oran gösterdi. 2023 yılı Mayıs dönemine göre birinci el satışlar yüzde 25,73, ikinci el satışları ise yüzde 4,34 oranında geriledi.

Erzurum 2023 Mayıs Ayı Verileri

Erzurum’da 2023 yılı Mayıs ayında 354 ipotek, 629 diğer yoldan olmak üzere toplam 983 konut satılmıştı. Bir önceki yılda 983 konutun 338’i birinci elden satılırken, 645’inin satışı ikinci el üzerinden kaydedilmiş, birinci el satış sayısı toplam satış sayısı toplamında yüzde 34,38’lik oran göstermişti.

Bölgesel Veriler

TÜİK verileri üzerinden DOSİAD Araştırma Merkezince kaydedilen değerlendirmelere göre, Mayıs ayında Erzurum’da 868, KUDAKA İstatistik Bölgesi illeri toplamında bin 188, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illeri toplamında bin 844, Doğu Anadolu Bölgesi illeri toplamında ise 4 bin 991 konut satışı gerçekleşti

Erzurum’un Konut Satış Payı

TÜİK verileri üzerinden DOSİAD Araştırma Merkezince kaydedilen hesaplamalara göre, Erzurum’da Mayıs ayında satılan konut sayısı KUDAKA İstatistik Bölgesi illeri toplamında yüzde 73,06, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illeri toplamında yüzde 47,07, Doğu Anadolu Bölgesi illeri toplamında ise yüzde 17,39’luk pay gösterdi.

Erzurum 29’uncı Sırada

Erzurum Türkiye illeri konut satış sayısı yüksekliği sıralamasında 29’uncu oldu. En çok sayıda konut satışının gerçekleştiği iller; İstanbul, Ankara, Antalya, İzmir, Bursa, Mersin, Gaziantep, Balıkesir, Tekirdağ, Adana, Konya, Kocaeli, Kayseri, Şanlıurfa, Aydın, Samsun, Sakarya, Diyarbakır, Manisa, Eskişehir, Muğla, Denizli, Yalova, Hatay, Çanakkale, Kahramanmaraş, Elazığ, Mardin, Erzurum, Afyonkarahisar olarak kaydedildi

Erzurum İpotekli Satışlarda 24’üncü

Erzurum ipotekli satış sayısı Türkiye illeri sıralamasında 24’üncü oldu. İpotekli satış türü kaydında en çok sayıda el değiştirme, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Tekirdağ, Kocaeli, Antalya, Gaziantep, Manisa, Kayseri, Denizli, Mersin, Samsun, Eskişehir, Adana, Balıkesir, Diyarbakır, Aydın, Konya, Sakarya, Çanakkale, Muğla, Ordu, Erzurum, Kırıkkale’de belirlendi

Diğer Satışlar

Erzurum diğer tür satış yüksekliği odağında da 29’uncu oldu. Diğer türde satışların en yüksek olduğu iller; İstanbul, Ankara, Antalya, İzmir, Bursa, Mersin, Gaziantep, Balıkesir, Adana, Konya, Tekirdağ, Kocaeli, Şanlıurfa, Kayseri, Aydın, Sakarya, Samsun, Diyarbakır, Manisa, Eskişehir, Muğla, Yalova, Denizli, Hatay, Elazığ, Mardin, Kahramanmaraş, Çanakkale, Erzurum, Afyonkarahisar olarak bildirildi.

Bölge İlleri Konut Satış Sayıları

Mayıs 2024 döneminde Malatya’da 691, Elazığ’da 914, Erzurum’da 868, Van’da 701, Erzincan’da 283, Bingöl’de 186, Kars’ta 235, Bitlis’te 298, Ağrı’da 255, Muş’ta 273, Iğdır’da 120, Tunceli’de 61, Ardahan’da 46, Hakkari’de 60 konut el değiştirdi.

Konut Satışları Mayıs Ayında Yüzde 2,4 Azaldı

Türkiye genelinde konut satışları yıllık bazda yüzde 2,4 gerilerken aylık bazda yüzde 46,3 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılı Mayıs ayı ‘Konut Satış istatistikleri’ verisini açıkladı. Buna göre, ülke genelinde konut satışları bir önceki yıla göre yüzde 2,4 azalırken, bir önceki aya göre yüzde 46,3 arttı. Türkiye genelinde Mayıs ayında 110 bin 588 konut satıldı. Bir önceki ay 75 bin 569 konut satılmıştı.

Konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 18 bin 814 ile İstanbul, 9 bin 861 ile Ankara ve 6 bin 306 ile Antalya olurken, en az olduğu iller sırasıyla 37 ile Bayburt, 46 ile Ardahan ve 60 ile Hakkari oldu.

Konut satışları Ocak-Mayıs döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,4 azalışla 465 bin 761 olarak kaydedildi.

İpotekli Konut Satışları 9 Bin 909 Olarak Gerçekleşti

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 63,9 azalış göstererek 9 bin 909 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 9 olarak gerçekleşti. Ocak-Mayıs döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 58,7 azalışla 44 bin 602 oldu.

Mayıs ayındaki ipotekli satışların 2 bin 316'sı; Ocak-Mayıs dönemindeki ipotekli satışların ise 10 bin 629'u ilk el satış olarak gerçekleşti.

Diğer Satış Türleri Sonucunda 100 Bin 679 Konut El Değiştirdi

Türkiye genelinde diğer konut satışları Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,3 artarak 100 bin 679 oldu. Toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 91,0 olarak gerçekleşti. Ocak-Mayıs döneminde gerçekleşen diğer konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12,6 artışla 421 bin 159 oldu.

İlk El Konut Satış Sayısı 35 Bin 558 Olarak Gerçekleşti

Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,3 artarak 35 bin 558 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışının payı yüzde 32,2 oldu. İlk el konut satışları Ocak-Mayıs döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,8 artışla 147 bin 899 olarak gerçekleşti.

İkinci El Konut Satışlarında 75 Bin 30 Konut El Değiştirdi

Türkiye genelinde ikinci el konut satışları Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,9 azalış göstererek 75 bin 30 oldu. Toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışının payı yüzde 67,8 oldu. İkinci el konut satışları Ocak-Mayıs döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,6 azalışla 317 bin 862 olarak gerçekleşti.

Yabancılara Mayıs Ayında 2 Bin 64 Konut Satışı Gerçekleşti

Yabancılara yapılan konut satışları Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 34,8 azalarak 2 bin 64 oldu. Mayıs ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 1,9 olarak gerçekleşti. Yabancılara yapılan konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 797 ile Antalya, 668 ile İstanbul ve 164 ile Mersin oldu. Yabancılara yapılan konut satışları Ocak-Mayıs döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 45,8 azalarak 9 bin 21 oldu.

Ülke uyruklarına göre en çok konut satışı Rusya Federasyonu vatandaşlarına yapıldı.

Mayıs ayında ülke uyruklarına göre en fazla konut satışı sırasıyla 437 ile Rusya Federasyonu, 207 ile İran ve 171 ile Ukrayna vatandaşlarına yapıldı.