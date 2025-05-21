Çok Katmanlı ve Uzay Destekli Bir Kalkan

Trump’ın açıklamasına göre Altın Kubbe sistemi, ABD topraklarına yöneltilen her türlü füze tehdidine karşı entegre ve çok katmanlı bir savunma sağlayacak. Karadan, denizden ve uzaydan gelebilecek hipersonik füzeler, gelişmiş seyir füzeleri, balistik füzeler ve insansız hava araçlarına karşı yüksek hassasiyetli radarlar ve yapay zeka destekli izleme sistemleriyle müdahale edilecek.

Trump, “Düşünün, artık mermileri havada vurabiliyoruz. Bu teknoloji, şimdiye kadar yapılanların çok ötesinde,” sözleriyle sistemin yeteneklerine dikkat çekti.

Reagan’ın Hayali, Trump’la Gerçeğe Dönüşüyor

Projenin ilham kaynağı, 1980’li yıllarda dönemin başkanı Ronald Reagan’ın başlattığı ancak dönemin teknolojik yetersizlikleri nedeniyle tamamlanamayan “Stratejik Savunma Girişimi” oldu. Trump, “O zaman teknoloji yoktu, ama şimdi biz bu kapasiteye sahibiz. Bu vizyonu nihayet gerçeğe dönüştürüyoruz,” diyerek Reagan’ın mirasını devraldığını belirtti.

Uluslararası Boyut: Kanada ve NATO da Dahil Olabilir

Trump, Kanada’nın projeye katılmak istediğini ve bu konuda görüşmelere başlanacağını duyurdu. Kanada’nın sisteme dahil olması halinde, diğer NATO müttefiklerinin de projeye entegre edilebileceği konuşuluyor. Bu durum, ABD’nin füze savunmasını yalnızca ulusal değil, aynı zamanda küresel bir güvenlik kalkanına dönüştürebilir.

Dev Bütçe: 175 Milyar Dolarlık Yatırım

Projenin başlangıç aşamasına 25 milyar dolarlık kaynak ayrıldığı, tamamlandığında toplam maliyetin 175 milyar doları bulacağı açıklandı. Sistemin tüm bileşenlerinin ABD’de üretileceği vurgulandı. Bu yönüyle proje, sadece savunma kapasitesini artırmakla kalmayacak, aynı zamanda Amerikan sanayisine ve istihdamına da katkı sağlayacak.

Altın Kubbe’nin yönetimi için, deneyimli bir isim olan General Goodline görevlendirildi. Uzay Kuvvetleri’nde uzun yıllardır üst düzey görevlerde bulunan Goodline, projenin koordinasyonunu üstlenecek.

“Bu Bir Silahlanma Yarışı Değil, Caydırıcı Güç”

Trump, projenin olası bir yeni silahlanma yarışına zemin hazırladığı yönündeki eleştirilere de yanıt verdi. “Bu bir savunma projesidir. Kullanmak zorunda kalmamayı umuyoruz ama tehditlere karşı hazırlıksız kalamayız,” diyen Trump, Altın Kubbe’nin stratejik caydırıcılık sağlayacağını belirtti.

Uzayda Caydırıcılık Dönemi Başlıyor

Senato üyeleri Dan Sullivan, Kevin Cramer ve Pete Sessions da toplantıya katılarak projeye destek verdiler. Sullivan, “Savunma sistemimiz artık yalnızca yeryüzüyle sınırlı değil. Uzayda da etkin bir caydırıcı güç haline geliyoruz,” dedi.

Gelecek Nesillere Miras

Trump’ın ifadesiyle, Altın Kubbe sadece bugünün güvenlik ihtiyaçlarını karşılamakla kalmayacak; gelecek nesillerin korunması için de kalıcı bir yatırım olacak. Artan küresel tehditler karşısında, Amerika’nın güvenlik vizyonunu köklü biçimde dönüştürecek bu sistem, yeni bir savunma çağının da habercisi olabilir.