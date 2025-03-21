Trump, Eğitim Bakanı Linda McMahon’a bakanlığın tasfiyesini gerçekleştirme görevini verdiğini açıklarken, "Bugün tarihi bir adım atıyoruz. Eğitimin yönetimi eyaletlerin sorumluluğunda olmalı" ifadelerini kullandı. Bakanlığın bazı işlevlerinin korunacağını vurgulayan Trump, bu görevlerin diğer devlet kurumlarına dağıtılacağını belirtti.

ABD Başkanı, alınan kararın eğitim kalitesini artıracağını savunarak, "ABD eğitim alanında Danimarka, Norveç, İsveç ve Çin gibi ülkelerle rekabet edecek düzeye ulaşacak. Hatta onlar kadar iyi olacağımıza inanıyorum" dedi. Eğitim sisteminde reformun kaçınılmaz olduğunu dile getiren Trump, "Öğrenci başına en yüksek harcamayı yapan ülkeyiz ancak başarı sıralamasında çok gerilerdeyiz. Artık bu sistemin değişmesi gerekiyor" şeklinde konuştu.

Nadir Toprak Elementleri İçin Ukrayna ile Anlaşma Yolda

Trump, sadece eğitim alanında değil, kritik mineraller ve nadir toprak elementleri konusunda da önemli bir karar aldığını duyurdu. ABD’nin Çin’e olan bağımlılığını azaltmayı hedefleyen başkan, bu kapsamda yeni bir başkanlık kararnamesi imzaladığını belirtti. "Kritik minerallerin ve nadir toprak elementlerinin üretimini önemli ölçüde artıracağız. Bu, ülkemiz için büyük bir adım" ifadelerini kullanan Trump, Ukrayna ile bu alanda yakın zamanda bir anlaşma imzalayacaklarını açıkladı.

ABD Başkanı, Ukrayna’daki savaşın sona erdirilmesi için yürütülen müzakerelerin de olumlu ilerlediğini belirterek, "Ukrayna ve Rusya konusunda iyi bir noktaya geldik. Çok yakında Ukrayna ile nadir toprak elementleri konusunda bir anlaşma yapacağız" dedi.

Trump yönetiminin bu hamleleri, hükümetin küçültülmesi ve devlet kurumlarının yeniden yapılandırılması yönündeki politikalarının bir parçası olarak görülüyor. Özellikle eğitim reformu ve yerli üretimin artırılması hedefleri, Trump’ın seçim kampanyasında sıkça vurguladığı konular arasında yer alıyordu. Bu kararların ülke genelinde nasıl yankı bulacağı ise merakla bekleniyor.