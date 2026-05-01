BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan'ın Danışmanı Enver Gargaş, Hürmüz Boğazında savaş sonrası seyrüsefer özgürlüğüne yönelik devam eden tartışmalara ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Gargaş, "Uluslararası ortak irade ve uluslararası hukuk hükümleri, savaş sonrası dönemde bölgenin istikrarına ve küresel ekonomiye hizmet eden bu hayati geçitte (Hürmüz Boğazında) seyrüsefer özgürlüğünün başlıca güvenceleri olarak öne çıkmaktadır. İran'ın tüm komşularına düzenlediği acımasız saldırganlığının ardından tek taraflı hiçbir anlaşmasına güvenilemez" ifadelerini kullandı.