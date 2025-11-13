Herzog, af taleplerinin resmi prosedürlere göre değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Tel Aviv – 13 Kasım 2025 / Ekovitrin Haber

ABD Başkanı Donald Trump, rüşvet, yolsuzluk ve güveni kötüye kullanma suçlamalarıyla yargılanan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu için devreye girdi. Trump, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’a bir mektup yazarak Netanyahu’nun tam af edilmesini talep etti.

“Netanyahu barışın mimarı, affedilmeli”

İsrail basınında yer alan haberlere göre Trump, mektubunda şu ifadeleri kullandı:

“En az 3 bin yıldır aranan barışı birlikte güvence altına aldığımız bu tarihi günlerde size yazmak benim için bir onurdur. Müthiş ve kararlı bir savaş zamanı başbakanı olan ve son olarak İsrail’i barışa taşıyan Binyamin Netanyahu’yu tamamen affetmeniz için size çağrıda bulunuyorum.”

Trump, Netanyahu hakkındaki davaları “siyasi ve haksız” olarak nitelendirdi. Göreve geldiğinden bu yana Netanyahu hükümetiyle güçlü bir ilişki kurduğunu vurgulayan Trump, “Netanyahu’yu affederek İsrail’in birliğini sağlamasına izin vermenin zamanı geldi” dedi.

Herzog: “Af başvuruları resmi prosedürlere uygun olmalı”

İsrail Cumhurbaşkanlığı Ofisi’nden yapılan açıklamada, Herzog’un Trump’a saygı duyduğu ancak af sürecinin belirlenmiş prosedürlere göre yürütülmesi gerektiği hatırlatıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Cumhurbaşkanın daha önce de defalarca belirttiği üzere, af talepleri resmi başvuru ile gerçekleştirilmelidir.”

Netanyahu: “Trump’a minnettarım”

Başbakan Netanyahu, Trump’a destek mektubu için teşekkür ederek, “Her zamanki gibi doğrudan konuya girip, her şeyi olduğu gibi söylüyorsunuz. Güvenliği güçlendirmek ve barışı yaymak için ortaklığımızı sürdürmeyi sabırsızlıkla bekliyorum.” açıklamasında bulundu.

İsrail muhalefetinden sert tepki

Trump’ın af çağrısı İsrail siyasetinde farklı tepkiler yarattı.

Yesh Atid Partisi Lideri Yair Lapid, Trump’ın girişiminin “Netanyahu’nun suçunu kabul ettiğini” ima etti:

“İsrail yasalarına göre af, suçun kabul edilmesi ve pişmanlık duyulması şartıyla mümkündür.”

Demokratlar İttifakı Lideri Yair Golan ise, “Netanyahu bir ülkeyi ve yargı süreçlerini aynı anda yönetmekte zorlanıyorsa istifa etmelidir. Yasalar herkes için eşittir.” ifadelerini kullandı.

Ben-Gvir: “Cumhurbaşkanı Herzog, Trump’ı dinleyin”

Aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Herzog’u Trump’ın çağrısına uymaya davet etti: