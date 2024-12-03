Trump mesajında, “Herkes, Orta Doğu'da insanlık dışı bir şekilde tutulan rehineler hakkında konuşuyor. Ancak bu konuşmalar, icraata dönüşmüyor. Eğer ABD Başkanlığı görevini gururla üstleneceğim 20 Ocak 2025 tarihinden önce rehineler serbest bırakılmazsa, bu zulmün sorumluları tarihin en ağır sonuçlarıyla yüzleşecek. Rehineleri derhal serbest bırakın” ifadelerine yer verdi.

Gazze’de Devam Eden Gerilim

Gazze Şeridi'nde, Hamas'ın elinde olduğu tahmin edilen 101 İsrailli esir bulunuyor. Hamas, esirlerin serbest bırakılması için İsrail'in Gazze'den tamamen çekilmesini ve saldırıların durdurulmasını şart koşuyor. Hamas, İsrail’in Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda 33 esirin öldüğünü açıkladı.

Filistin'de Ağır Kayıplar

İsrail’in Gazze’ye yönelik operasyonları sonucu çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan 44 binden fazla Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi. Bölgede insani kriz derinleşirken, Trump’ın açıklamaları gerilimin daha da tırmanabileceği endişesini artırdı.

Trump’ın bu çıkışı, hem uluslararası toplumun dikkatini rehine krizine çekme çabası hem de Orta Doğu politikasındaki yaklaşımının sinyali olarak değerlendiriliyor.