“Avrupa Birliği, Amerika’nın ticaret avantajlarını sömürmek amacıyla kuruldu” diyen Trump, AB'nin Amerikan şirketlerine yönelik kurumsal cezaları, KDV engelleri, parasal manipülasyonları ve açtığı davaları eleştirerek, bunların ABD ekonomisinde yıllık 250 milyar dolarlık ticaret açığı yarattığını iddia etti. Trump, "Bu kabul edilemez. AB ile yapılan görüşmeler sonuç vermiyor. ABD’de üretilmeyen AB ürünlerine yüzde 50 vergi uygulanmalı” dedi.

Apple'a Sert Mesaj: “Ya ABD’de Üret ya da Vergi Öde”

Trump’ın eleştirilerinden teknoloji devi Apple da nasibini aldı. Apple CEO’su Tim Cook ile daha önce yaptığı görüşmeyi hatırlatan Trump, “ABD’de satılan iPhone’ların Hindistan’da ya da başka ülkelerde değil, ABD’de üretilmesini istemiştim. Eğer bu gerçekleşmezse Apple’ın ABD’ye ithal ettiği ürünler için en az yüzde 25 gümrük vergisi ödemesi gerekecek” ifadelerini kullandı.

Trump’ın çıkışı, yaklaşan başkanlık seçimleri öncesinde “Amerika’da üretim” vurgusunu artıracağına işaret ederken, önerdiği yeni vergilerin küresel tedarik zincirleri ve teknoloji devleri üzerindeki etkisi merakla bekleniyor. Avrupa Birliği’nden ve Apple cephesinden henüz resmi bir açıklama yapılmadı.