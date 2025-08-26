Bu gelişme, Fed’in bağımsızlığına yönelik endişeleri artırırken yatırımcıların güvenli liman talebi altına yönelmesine yol açtı.

Altın fiyatları iki haftanın zirvesine tırmandı. Ons altın seans içinde 11 Ağustos’tan bu yana en yüksek seviyeyi görürken, gün sonunda yüzde 0,24 artışla 3.374,04 dolar seviyesinde işlem gördü. Türkiye’de gram altın 4.454 TL seviyesinden alıcı bulurken, dolar/TL kuru 41,02 seviyelerinde hareket ediyor.

Uzman Yorumu: “Trump’ın Baskısı Tedirginlik Yaratıyor”

KCM Trade Baş Analisti Tim Waterer, Trump’ın Fed üzerindeki adımlarının yatırımcıları endişelendirdiğini belirterek, “Bu durum güvenli liman talebini tetikledi ve altına ilgiyi artırdı” dedi. Analistlere göre ons altında 3.390 doların kırılması halinde 3.408 dolar hedeflenebilir. Destek noktaları ise 3.355 ve 3.338 dolar seviyelerinde bulunuyor.

Dolar Zayıfladı, Altın Parladı

ABD dolar endeksi yüzde 0,2 düşüş kaydetti. Bu gerileme, altını uluslararası yatırımcılar için daha cazip hale getirdi. Küresel piyasalar şimdi gözünü Cuma günü açıklanacak Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) Fiyat Endeksi verisine çevirmiş durumda.

Güncel Altın Fiyatları

Gram altın: 4.441,20 TL (alış) – 4.441,70 TL (satış)

Çeyrek altın: 7.105,93 TL (alış) – 7.262,19 TL (satış)

Cumhuriyet altını: 28.423,71 TL (alış) – 28.959,92 TL (satış)

Yarım altın: 14.168,64 TL

Tam altın: 28.852,00 TL

Gremse altın: 71.864,00 TL

Piyasalarda Belirsizlik Artıyor

Trump’ın Fed politikalarına doğrudan müdahalesi, piyasalarda “faiz indirimi baskısı” yorumlarını beraberinde getirdi. Uzmanlar, bu durumun uzun vadede ABD para politikasında istikrarsızlığa yol açabileceğini vurguluyor.

Ekonomik ve jeopolitik belirsizliklerin sürdüğü ortamda altının güvenli liman rolü öne çıkarken, doların seyri ise küresel yatırımcıların radarında kalmaya devam ediyor.