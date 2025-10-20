Kripto paralarda son 24 saatin öne çıkan gelişmeleri

Kripto para piyasası, ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin ile süregelen ticaret gerilimine ilişkin olumlu mesajlarının ardından haftaya güçlü bir yükselişle başladı. Trump, cuma günü yaptığı açıklamada, Çin ile uzun süreli bir ticaret savaşının “sürdürülebilir olmadığını” belirterek, yaklaşık iki hafta içinde Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile bir araya gelmeyi planladığını söyledi. Görüşmenin, 31 Ekim’de Güney Kore’nin başkenti Seul’de düzenlenecek Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi kapsamında yapılması bekleniyor. Piyasalarda, iki ülke arasındaki gerilimin azalacağı yönündeki beklentiler risk iştahını artırırken, yatırımcıların kripto varlıklara yönelmesinde ABD Merkez Bankası’nın (FED) ekim sonunda faiz indirimine gidebileceğine dair tahminler de etkili oldu. Uzmanlar, küresel ekonomik görünümde belirsizliklerin sürmesine rağmen, ticaret diplomasisindeki olumlu sinyallerin kripto piyasasında kısa vadeli bir toparlanmayı desteklediğini belirtiyor.

Kripto para piyasasının toplam değeri 3,87 trilyon dolara yükselirken, Bitcoin, yeni haftaya 111.284 dolardan başladı. Bülten yazıldığı sırada Ethereum 4.081 dolardan işlem görürken, XRP 2,47 dolardan, Solana ise 193,76 dolardan fiyatlanıyordu. Geçtiğimiz hafta Bitcoin ETF’leri toplam 1,23 milyar dolarlık, Ethereum ETF’leri ise 312 milyon dolarlık net çıkış gerçekleştirdi.

Üst düzey kripto yöneticileri, demokrat senatörlerle kripto düzenlemelerini görüşecek

Kripto para sektörünün önde gelen isimleri, çarşamba günü Washington’da kripto piyasalarına yönelik yasal düzenlemeleri ele almak üzere Demokrat senatörlerle bir araya gelecek. Toplantının, kriptoya olumlu yaklaşımıyla bilinen Senatör Kirsten Gillibrand’ın öncülüğünde gerçekleşeceği bildirildi.

Gazeteci Eleanor Terrett’in aktardığına göre, görüşmeye Brian Armstrong, Chainlink CEO’su Sergey Nazarov, Galaxy Digital CEO’su Mike Novogratz, David Ripley, Uniswap CEO’su Hayden Adams, Circle Strateji Direktörü Dante Disparte, Ripple Hukuk Direktörü Stuart Alderoty, Jito Hukuk Direktörü Rebecca Rettig, a16z Crypto Hukuk Direktörü Miles Jennings ve Solana Policy Institute Başkanı Kristin Smith katılacak. Terrett, listeye yeni isimlerin de eklenebileceğini belirtti.

Toplantı, Demokrat senatörler ile sektör temsilcileri arasındaki diyalogun sürdürülmesi açısından önem taşıyor. Gillibrand, Cumhuriyetçi Senatör Cynthia Lummis ile birlikte hazırladığı iki partili “Responsible Financial Innovation Act” yasa tasarısıyla, kripto şirketlerine net bir yasal çerçeve kazandırmayı hedeflemişti. Analiz kuruluşu TD Cowen, geçtiğimiz hafta yayımladığı notta, kripto piyasasının yasal altyapısına ilişkin çalışmaların Kongre’de yavaş ilerlediğini, bu nedenle yasa tasarısının kabulünün yaklaşan ara seçimlerden sonraya sarkabileceğini ifade etti.

Japonya’dan kripto hamlesi: Bankalara dijital varlık yetkisi gündemde

Japonya Finansal Hizmetler Ajansı’nın (FSA), yerel bankaların kripto para alım satımı ve saklama işlemleri yapmasına izin verebileceği bildirildi.

Yomiuri Shimbun’un haberine göre FSA, fiyat oynaklığı nedeniyle bankaların dijital varlık tutmasını yasaklayan mevcut düzenlemelerin gözden geçirilmesini planlıyor. Olası reformun amacı, bankaların tıpkı hisse senedi veya devlet tahvilleri gibi kripto varlıkları da alıp satabileceği bir sistem oluşturmak. Kurum, bu değişiklikle birlikte finansal riskleri sınırlamak için yeni düzenleyici çerçeveler getirmeyi de değerlendiriyor.

Söz konusu reform, Başbakan’a bağlı danışma organı olan Finansal Hizmetler Konseyi’nin önümüzdeki toplantısında ele alınacak. Ayrıca FSA, bireysel yatırımcıların kripto piyasasına güvenli şekilde erişebilmesi için bankaların kripto borsası olarak kayıt yaptırmasına da izin vermeyi tartışıyor. Öte yandan kurum, dijital varlık piyasasında adil işlem ortamı sağlamak için de adımlar atıyor. FSA’nın, kamuya açık olmayan bilgilere dayanarak yapılan işlemleri açıkça yasaklayan ve elde edilen yasa dışı kazançlar oranında para cezası öngören düzenleme değişikliklerini hazırladığı belirtiliyor.

Cuomo: “New York, dijital finansın dünya başkenti olacak”

New York Belediye Başkanlığı için bağımsız aday olan Andrew Cuomo, seçilmesi halinde şehir yönetiminde “Baş İnovasyon Sorumlusu” pozisyonunu oluşturacağını açıkladı. Görevin öncelikli hedefi, New York’un blok zinciri, kripto para ve diğer gelişmekte olan teknolojilerde küresel ölçekte lider bir konuma ulaşmasını sağlamak olacak.

Cuomo, pazar günü yaptığı açıklamada, söz konusu pozisyonun kamu ve özel sektör arasında iş birliğini güçlendirerek yeni teknolojilerin şehir genelinde benimsenmesini teşvik edeceğini belirtti. “Bir sonraki belediye başkanı, yapay zeka, blok zinciri ve biyoteknoloji gibi geleceği şekillendirecek alanlarda liderliği üstlenmeli” diyen Cuomo, inovasyonun kentin ekonomik büyümesinin temel unsuru haline geleceğini vurguladı.

Yeni pozisyonun sorumlulukları arasında, yüksek büyüme potansiyeline sahip sektörlerden yatırım ve istihdam çekmek ile şehir hizmetlerini yeni teknolojilerle daha verimli hale getirmek yer alacak. Baş İnovasyon Sorumlusu, yapay zeka, blok zinciri ve biyoteknoloji alanlarından temsilcilerin yer aldığı bir inovasyon konseyiyle birlikte atanacak. Konsey, atamanın ardından da görevin icrasında danışmanlık rolünü sürdürecek.

TEKNİK ANALİZ

Bitcoin (BTC)

Bitcoin, yeni haftaya 111.284 dolar seviyesinden başladı. Hafta sonu 106.000 dolar civarına kadar gerileyen BTC, yatırımcıların dipten alım iştahı ve Trump’ın Çin ile ilgili olumlu açıklamalarının etkisiyle güçlü bir toparlanma gösterdi. Teknik açıdan, 110.500 ve 108.500 seviyeleri kısa vadeli destek olarak öne çıkıyor. Yukarı yönlü hareketlerde ise 112.800–114.000 aralığı ilk direnç bölgesi olarak takip edilecek. BTC’nin 114.000 üzerinde kalıcılık sağlaması, fiyatı 115.500–117.000 bandına taşıyabilir. Öte yandan 108.500 altına sarkma, kısa vadede 106.000–107.000 seviyelerine doğru bir düzeltme riskini gündeme getirebilir. Genel görünüm, BTC’nin 110.500 ve 111.500 üzerinde kaldığı sürece toparlanma eğiliminin devam edeceğini gösteriyor.

Ethereum (ETH)

Ethereum 4.081 dolar seviyesinden işlem görüyor. Hafta sonu 3.850 dolar civarında fiyatlanan ETH, gelen alımlarla 4.000 doların üzerine çıktı. Kısa vadeli destekler 4.050 ve 4.000 dolar seviyelerinde bulunuyor. Yukarı yönlü hareketlerde ise 4.150–4.200 aralığı ilk direnç bölgesi olarak öne çıkıyor. ETH’nin 4.200 üzerinde hacimli bir kırılım gerçekleştirmesi, fiyatı 4.300–4.400 ve ardından 4.500–4.600 seviyelerine taşıyabilir. Ancak 4.000 altına sarkma durumunda 3.850–3.900 bölgesine doğru kısa vadeli bir düzeltme görülebilir. Genel görünüm, ETH’nin 4.000 üzerinde kalıcılık sağladığı sürece pozitif seyir izleyeceğine işaret ediyor.

Ripple (XRP)

XRP, 2,47 dolar seviyesinden işlem görüyor. Gelen tepki alımlarıyla 2,45–2,50 bölgesine toparlanan varlık için kısa vadeli destekler 2,45 ve 2,42 seviyelerinde bulunuyor. Yukarı yönlü hareketlerde 2,50–2,52 ve 2,56–2,58 aralıkları direnç olarak izleniyor. XRP’nin 2,56 üzerinde kalıcılık sağlaması, fiyatın 2,60–2,64 bandına doğru yükselmesini destekleyebilir. 2,45 altına sarkma ise 2,40–2,42 seviyelerine doğru kısa vadeli geri çekilme riskini artırıyor. Genel görünüm, XRP’nin 2,45 üzerinde kaldığı sürece toparlanma eğiliminin korunacağını gösteriyor.